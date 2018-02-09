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LongLife EcoVisionBóng đèn pha

12258LLECOB1

4.4

| (12) Đánh giá

Lái xe cẩn thận

Bạn mệt mỏi khi phải luôn thay đổi bóng đèn pha? Với bóng đèn pha có tuổi thọ dài hơn, Philips LongLife EcoVision là lựa chọn mà những người lái xe đang tìm kiếm để giảm thiểu việc bảo trì cho xe của họ.

Xem tất cả lợi ích

Thời gian sử dụng dài hơn, ít thay thế hơn

Lái xe cẩn thận

  • Loại đèn: H1

  • 12 V, 55 W

  • Bền lâu, ít phải thay thế

  • Bóng đèn siêu bền

  • Số lượng: 1 bóng đèn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Các sản phẩm của Philips Automotive bao gồm tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất.

Không cần thay thế phụ tùng khi đã chạy 100 000 km

Với Philips LongLife EcoVision, người lái xe không phải lo lắng về việc thay đèn pha khi đã chạy ít nhất 100 000 km.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.4

trên 5

12

Đánh giá

2

09/02/2018

日本

日本

信頼のメーカー！

真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！

Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ

Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ

15/07/2020

한국

한국

Người mua đã được xác minh

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

Ưu điểm

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

Khuyết điểm

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

Ngày Sử Dụng 2020-06-15

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

Ngày Sử Dụng 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

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