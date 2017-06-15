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Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách
Hãy khám phá BlueVision Moto của Philips với hiệu ứng xenon màu xanh tối ưu. Công nghệ Gradient Coating™ hiện đại của Philips tạo ra hiệu ứng xenon phong cách trong đèn pha và tạo ra ánh sáng trắng 3700 K mạnh mẽ trên đường đi.Xem tất cả lợi ích
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Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn.
Bóng đèn BlueVision Moto của Philips hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ, đảm bảo lái xe an toàn.
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Với ánh sáng trắng 3700K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.
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