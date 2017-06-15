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  • Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách

    BlueVision Moto Bóng đèn pha

    12163BVB1

    Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách

    Hãy khám phá BlueVision Moto của Philips với hiệu ứng xenon màu xanh tối ưu. Công nghệ Gradient Coating™ hiện đại của Philips tạo ra hiệu ứng xenon phong cách trong đèn pha và tạo ra ánh sáng trắng 3700 K mạnh mẽ trên đường đi.

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    BlueVision Moto Bóng đèn pha

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    Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách

    Nâng cấp ánh sáng vàng trắng 3700K

    • Loại đèn: M5
    • Hộp gồm 1 bóng đèn
    • 12 V, 25/25 W
    Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn.

    Đèn hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ

    Đèn hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ

    Bóng đèn BlueVision Moto của Philips hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ, đảm bảo lái xe an toàn.

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe máy lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Ánh sáng trắng rực rỡ 3700K trên đường đi

    Với ánh sáng trắng 3700K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Ánh sáng vàng trắng
      Điểm vượt trội sản phẩm
      3700K

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      • Độ chiếu xa tăng thêm
      Chân cắm
      P15d-25-1
      Chủng loại và màu sắc
      M5 BlueVision
      Xác thực ECE
      Không
      Dấu ECE
      Không áp dụng
      Dãy sản phẩm
      BlueVision Moto
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      M5

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      150 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      lên tới 3700  K
      Lumen
      400,0 ± 15%  lm

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      25/25  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12163BVB1
      Mã đặt hàng
      37045430

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      B1
      EAN1
      8727900370454
      EAN3
      8727900370461

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      39.3  g
      Chiều dài
      9.5  cm
      Chiều rộng
      2.7  cm
      Chiều cao
      12.9  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      9.34  g
      Số lượng gói / MOQ
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      20.1  cm
      Chiều rộng
      14.4  cm
      Chiều cao
      14.6  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      93  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.393  g

    Badge-D2C

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