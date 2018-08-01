11972UEX2
Phong cách độc đáo, chất lượng khác biệt
Với kiểu dáng đẹp và sử dụng công nghệ tản nhiệt ThermalCool, bóng đèn pha Ultinon Essential LED [˜H7] cung cấp hiệu suất chiếu sáng cao, ổn định. Do bóng đèn tương thích với hầu hết các mẫu xe nên bạn có thể dễ dàng nâng cấp phong cách xe hơi của mình mà vẫn đảm bảo an toàn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nâng cấp xe hơi của bạn bằng đèn pha LED Ultinon Essential. Với nhiệt độ màu 6000 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách, cộng với hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến mang đến chùm sáng ổn định, đảm bảo an toàn cho bạn trên đường đi.
Quản lý nhiệt là yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của đèn LED. Khác với các đèn LED khác, đèn pha LED Ultinon Essential của Philips với thiết kế liền khối độc đáo giúp tản nhiệt hiệu quả để luôn đạt được độ sáng tối ưu, ngay cả khi bóng đèn rất nóng. Bạn không cần phải thay đèn nhiều lần do chúng có thời gian sử dụng lâu hơn. Không giống với các sản phẩm cạnh tranh khác, công nghệ ThermalCool độc đáo không những được kiểm tra trong phòng thí nghiệm mà còn được thử nghiệm trong điều kiện xe thực tế, thế nên bạn có thể đặt niềm tin vào chất lượng của chúng tôi.
Đèn LED Ultinon Essential được làm từ vật liệu bền chắc nên có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiều sản phẩm cạnh tranh thường có chùm sáng yếu hơn khi đèn LED nóng lên do được làm từ vật liệu kém chất lượng và tản nhiệt kém hiệu quả. Đèn pha LED Ultinon Essential có bộ tản nhiệt đồng và buồng đốt nhôm, giúp phân tán nhiệt nhanh chóng và duy trì chùm sáng mạnh mẽ trong suốt hành trình.
Đèn pha H7 cung cấp nhiều lựa chọn giá đỡ đèn khác nhau và thỉnh thoảng khiến bạn bối rối khi lắp. Nhưng điều này sẽ không xảy ra với Philips Ultinon Essential LED. Các tùy chọn vòng nối dành cho bóng đèn LED của Philips đảm bảo lắp ráp vừa vặn đèn pha trên nhiều mẫu xe hơi khác nhau. Lựa chọn hoàn hảo, hãy yên tâm khi mua đèn LED của Philips từ hôm nay.
Kiểu dáng nhỏ gọn của bóng đèn LED Ultinon Essential giúp bạn tiết kiệm thời gian lắp ráp. Bạn vẫn có đủ khoảng trống để lắp bóng đèn vào ngay cả với loại đèn pha nhỏ nhất. Nhờ có bộ tản nhiệt bằng dây đồng bện và hộp điều khiển uốn cong, bạn có thể dễ dàng lắp đèn LED mới vào xe hơi trong khi các sản phẩm khác không thể làm được.
Bạn muốn mua đèn LED ánh sáng trắng rực rỡ để mang đến diện mạo hiện đại, nhưng một vài người khi chọn mua đèn LED mới lại thất vọng vì điều đó. Việc này cũng khá dễ hiểu vì hiệu suất quản lý nhiệt ghi trên đèn không phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Nói cách khác, họ đã mua phải sản phẩm kém chất lượng và dễ bị hư hỏng. Đèn LED Ultinon Essential của Philips có hiệu suất đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài lên đến 5 năm khi sử dụng thực tế.
Bản nâng cấp đèn LED mới được thiết kế để hoạt động trong cả hai loại đèn pha xe hơi reflector và projector. Thiết kế nguồn sáng dựa trên chip LED Lumileds Luxeon ZES được tối ưu hóa cụ thể để tăng tối đa hiệu suất chiếu gần và chiếu xa của đèn pha xe hơi. Chip này tăng cường độ rọi sáng trên đường thông qua chùm tia sáng dài và đồng nhất, đồng thời tránh làm chói mắt những người lái xe khác.
Nhờ có thiết kế quang học chính xác, Philips Ultinon Essential LED chiếu sáng trên những đoạn đường mà bạn cần nhất. Bạn sẽ có thể phát hiện chướng ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người lái xe khác, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường. Để có chùm sáng rõ ràng, điều quan trọng là bạn phải đặt bóng đèn ở đúng vị trí trong đèn pha. Bằng cách sử dụng và điều chỉnh vòng nối, bạn có thể đảm bảo hiệu suất ánh sáng tối ưu và tăng cường an toàn đường bộ.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Nhìn chung, đèn Philips tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.
Thông số thị trường
Mô tả sản phẩm
Tuổi thọ
Đặc điểm chiếu sáng
Đặc tính điện tử
Thông tin đặt hàng
Dữ liệu đóng gói
Thông tin sản phẩm đóng gói
Thông tin bao bì ngoài
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox