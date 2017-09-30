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  • Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách. Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách. Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách.

    Ultinon LED Bóng đèn tín hiệu và nội thất xe<br>

    11961ULWX2

    Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách.

    Hưởng lợi từ các đèn báo tín hiệu có cường độ màu mạnh để lái xe phong cách hơn. Đèn định vị và đèn nội thất Philips Ultinon LED T10 với hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K, ánh sáng rực rỡ và kiểu dáng đẹp, nhờ vậy bạn vừa có thể lái xe an toàn vừa tạo nên phong cách riêng.

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    Ultinon LED Bóng đèn tín hiệu và nội thất xe<br>

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    Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách.

    Chất lượng LED bền lâu

    • LED-T10 [~W5W]
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    • 12 V, hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K
    • Định vị, nội thất

    Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

    Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp chiếu sáng trong và ngoài xe bằng bóng đèn LED là một cách chi tiền thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn dừng, màu vàng hổ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.

    Tín hiệu đèn sáng hơn đảm bảo an toàn hơn

    Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Tín hiệu đèn báo hiệu rõ ràng sẽ giúp mọi người nhìn thấy bạn rõ hơn và tăng cường an toàn. Đèn tín hiệu Philips Ultinon LED mang đến hiệu quả chiếu sáng mà bạn đang cần để những người lái xe khác có đủ thời gian phản hồi kịp thời tín hiệu chuyển động của bạn.

    Chiếu sáng LED bền bỉ và thời gian sử dụng dài

    Bạn muốn có đèn xe hơi sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Đèn Ultinon LED của Philips bổ sung khả năng chống nhiệt và chấn động, là lựa chọn hoàn hảo cho hiệu suất sử dụng bền lâu.

    Độ phân bố ánh sáng tốt cho tầm nhìn nâng cao

    Dòng bóng đèn chiếu sáng bên ngoài LED của Philips được thiết kế để đem lại độ phân phối ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bất kể là báo lùi, phanh hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng và độ khuếch tán ánh sáng tốt, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và tạo nên phong cách cao cấp.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Phong cách
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Định vị, nội thất
      Chân cắm
      W2,1x9,5d
      Ký hiệu loại đèn LED
      LED-T10 [~W5W]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon LED
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      [~W5W]

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      Lên đến 8 năm

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      50
      Nhiệt độ màu
      Lên đến 6000K

    • Đặc tính điện tử

      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11961ULWX2
      Mã đặt hàng
      39881630

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8727900398816
      EAN3
      8727900398823
      Dạng đóng gói
      X2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      6.8  cm
      Chiều rộng
      2.8  cm
      Chiều cao
      9.2  cm
      Số lượng gói
      2
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      20

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      19.5  cm
      Chiều rộng
      15.1  cm
      Chiều cao
      8.5  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.37  kg

    Badge-D2C

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