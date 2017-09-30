Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp chiếu sáng trong và ngoài xe bằng bóng đèn LED là một cách chi tiền thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn dừng, màu vàng hổ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.