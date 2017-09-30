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Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách.
Hưởng lợi từ các đèn báo tín hiệu có cường độ màu mạnh để lái xe phong cách hơn. Đèn định vị và đèn nội thất Philips Ultinon LED T10 với hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K, ánh sáng rực rỡ và kiểu dáng đẹp, nhờ vậy bạn vừa có thể lái xe an toàn vừa tạo nên phong cách riêng.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp chiếu sáng trong và ngoài xe bằng bóng đèn LED là một cách chi tiền thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn dừng, màu vàng hổ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.
Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Tín hiệu đèn báo hiệu rõ ràng sẽ giúp mọi người nhìn thấy bạn rõ hơn và tăng cường an toàn. Đèn tín hiệu Philips Ultinon LED mang đến hiệu quả chiếu sáng mà bạn đang cần để những người lái xe khác có đủ thời gian phản hồi kịp thời tín hiệu chuyển động của bạn.
Bạn muốn có đèn xe hơi sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Đèn Ultinon LED của Philips bổ sung khả năng chống nhiệt và chấn động, là lựa chọn hoàn hảo cho hiệu suất sử dụng bền lâu.
Dòng bóng đèn chiếu sáng bên ngoài LED của Philips được thiết kế để đem lại độ phân phối ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bất kể là báo lùi, phanh hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng và độ khuếch tán ánh sáng tốt, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và tạo nên phong cách cao cấp.
Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng.
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