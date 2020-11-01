Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn

Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu LED Ultinon Pro3000 của Philips cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày sáng hơn tới 6000 K để chiếu sáng nội thất và định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.