11961U30CWB2
Nổi bật giữa đám đông
Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn định vị Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Các bóng đèn này có ánh sáng rực rỡ và kiểu dáng đẹp để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu LED Ultinon Pro3000 của Philips cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày sáng hơn tới 6000 K để chiếu sáng nội thất và định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.
Cho dù đó là đèn báo đỗ xe, đèn hộc đựng giấy tờ xe, đèn bảng điều khiển hay đèn cốp xe, đèn LED Ultinon Pro3000 của Philips có góc chiếu sáng rộng và được thiết kế để đem lại độ phân bố ánh sáng đồng đều, nhằm đảm bảo đèn sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần.
Tận hưởng trải nghiệm cắm là chạy: Philips Ultinon Pro3000 đi kèm các chân bóng đèn tiêu chuẩn, để bạn thay bóng đèn nhanh chóng và dễ dàng.
Bạn muốn đèn xe hơi sáng và sành điệu, nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Đèn LED Philips Ultinon Pro3000 cực kỳ bền với tuổi thọ 3.000 giờ.
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