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    Ultinon Pro3000 SI Bóng đèn tín hiệu xe hơi

    11961U30CWB2

    Nổi bật giữa đám đông

    Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn định vị Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Các bóng đèn này có ánh sáng rực rỡ và kiểu dáng đẹp để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.

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    Ultinon Pro3000 SI Bóng đèn tín hiệu xe hơi

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    Nổi bật giữa đám đông

    Đèn tín hiệu LED rực rỡ và bền lâu

    • Loại đèn: W5W
    • 12V, hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K
    • Hệ thống ô tô tiên tiến
    • Số lượng: 2 bóng đèn

    Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn

    Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu LED Ultinon Pro3000 của Philips cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày sáng hơn tới 6000 K để chiếu sáng nội thất và định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.

    Được tối ưu hóa để tăng cường khả năng quan sát

    Cho dù đó là đèn báo đỗ xe, đèn hộc đựng giấy tờ xe, đèn bảng điều khiển hay đèn cốp xe, đèn LED Ultinon Pro3000 của Philips có góc chiếu sáng rộng và được thiết kế để đem lại độ phân bố ánh sáng đồng đều, nhằm đảm bảo đèn sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Tận hưởng trải nghiệm cắm là chạy: Philips Ultinon Pro3000 đi kèm các chân bóng đèn tiêu chuẩn, để bạn thay bóng đèn nhanh chóng và dễ dàng.

    Chiếu sáng LED bền bỉ, thời gian sử dụng dài

    Bạn muốn đèn xe hơi sáng và sành điệu, nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Đèn LED Philips Ultinon Pro3000 cực kỳ bền với tuổi thọ 3.000 giờ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Phong cách
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn tín hiệu LED của Philips

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Tín hiệu và chiếu sáng nội thất
      Chân cắm
      W21x9.5d
      Chủng loại và màu sắc
      LED-T10 [~W5W]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Pro3000
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      LED-T10 [~W5W]

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      3000 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      55
      Nhiệt độ màu
      6000 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      0,6  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11961U30CWB2
      Mã đặt hàng
      00692930

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8719018006929
      EAN3
      8719018006936
      Dạng đóng gói
      B2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      14.47  g
      Chiều dài
      9.5  cm
      Chiều rộng
      1.5  cm
      Chiều cao
      13.5  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      2.3  g
      Số lượng gói
      2
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      14.2  cm
      Chiều rộng
      12.1  cm
      Chiều cao
      10.3  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.49  kg

    Badge-D2C

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