Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

Bạn muốn mua đèn LED ánh sáng trắng rực rỡ để mang đến diện mạo hiện đại, nhưng một vài người khi chọn mua đèn LED mới lại thất vọng vì điều đó. Việc này cũng khá dễ hiểu vì hiệu suất quản lý nhiệt ghi trên đèn không phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Nói cách khác, họ đã mua phải sản phẩm kém chất lượng và dễ bị hư hỏng. Đèn LED Ultinon Essential của Philips có hiệu suất đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài lên đến 5 năm khi sử dụng thực tế.