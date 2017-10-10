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    X-tremeUltinon LED Bóng đèn pha

    11362XUX2

    Sáng hơn. Trắng hơn. Mạnh hơn.

    Philips X-tremeUltinon LED [~H11] nổi bật với ánh sáng LUXEON LED cao cấp ở nhiệt độ màu 6000 Kelvin. Công nghệ SafeBeam được cấp bằng sáng chế của chúng tôi chiếu ra chùm sáng rực rỡ hơn 200% chính xác ở những nơi bạn cần. Thời gian sử dụng bền lâu với thiết kế AirCool nâng cao.

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    X-tremeUltinon LED Bóng đèn pha

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    Sáng hơn. Trắng hơn. Mạnh hơn.

    Đèn pha LED ánh sáng trắng rực rỡ mang đến diện mạo cao cấp

    • LED-HL [~H11]
    • 6000 K
    • Sáng hơn 200%
    • Hệ thống ô tô tiên tiến
    Dành cho đèn pha có thấu kính. Tăng công suất cho chóa đèn.

    Dành cho đèn pha có thấu kính. Tăng công suất cho chóa đèn.

    Đèn Philips X-tremeUltinon LED được thiết kế đặc biệt cho các đèn pha có thấu kính phức tạp. Đồng thời các đèn này còn tăng cường công suất khi được dùng trong phụ kiện đèn có chóa, nhờ vậy đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều mẫu xe hơi khác nhau, bất kể đèn của bạn là gì.

    Sáng hơn 200%, mang lại tầm nhìn rộng hơn

    Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Tầm nhìn về phía trước và xung quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an toàn của bạn. Với chùm sáng cường độ cao, đèn pha LED Philips X-tremeUltinon dành cho xe hơi sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 200%. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiến thắng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

    Nhiệt độ màu 6000 Kelvin đem đến ánh sáng trắng sắc nét

    Với nhiệt độ màu lên tới 6000 Kelvin, đèn pha LED Philips X-tremeUltinon chiếu sáng dựa trên công nghệ LUXEON dành cho ô tô tạo ra chùm ánh sáng trắng, giống như ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Và khi bạn không còn phải căng mắt để nhìn đoạn đường phía trước, ánh sáng rực rỡ hơn giúp bạn cảm thấy thoải mái và thú vị hơn khi lái xe vào ban đêm.

    Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

    Giống như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đèn pha cho biết nhiều về xe của bạn. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì nâng cấp đèn pha của bạn là một trong những cách chi tiền thông minh nhất. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn pha LED Philips. Thay vì ánh sáng màu vàng, bạn sẽ có được ánh sáng sắc nét, trắng và hiện đại. Để có diện mạo cao cấp này, những người lái xe thông minh sẽ chọn kiểu đèn sương mù LED ưu việt của Philips.

    Ánh sáng mạnh, nhắm đến chính xác nơi bạn cần

    Đèn pha tốt nhất không chỉ đơn thuần là đèn chiếu sáng mạnh nhất. Sản xuất bóng đèn LED sáng hơn bao giờ hết dành cho xe hơi là công việc dễ dàng hơn. Việc bạn làm với ánh sáng mạnh hơn mới là vấn đề. Ánh sáng không kiểm soát không hề thích hợp khi lái xe và có thể làm chói mắt gây nguy hiểm. Được trang bị công nghệ SafeBeam, đèn pha LED Philips tập trung ánh sáng ở những nơi bạn cần. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác được thiết kế tuân theo các quy định an toàn đường bộ đối với đèn pha halogen. Với khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, bạn có tầm nhìn rộng hơn, giúp bạn lái xe vững hơn và an toàn hơn vào ban đêm.

    Đèn pha có độ bền cao có thể bằng với tuổi thọ xe của bạn

    Bạn muốn có đèn pha sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Với cường độ ánh sáng mạnh hơn, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều và các sản phẩm đèn LED X-tremeUltinon của Philips đều cho thấy độ bền cao. Do các tính năng như hệ thống quản lý nhiệt AirFlux và AirCool, đèn có tuổi thọ lên đến 12 năm. Trong khi hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn pha mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.

    Các hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến làm tăng tuổi thọ

    Đèn pha LED tạo ra nhiệt cần kiểm soát. Các công nghệ AirFlux và AirCool của Philips là một hệ thống làm mát thông minh giúp tản nhiệt khỏi các bộ phần quan trọng của đèn. Bằng cách tăng nhiệt trở, đèn pha LED của Philips bền lâu hơn so với các sản phẩm cùng loại khác hiện có trên thị trường. Đèn bền lâu không chỉ thuận tiện và tăng giá trị đồng tiền, mà còn an toàn. Bạn không muốn hỏng đèn khi đang sử dụng. Với đèn LED của Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm lái xe.

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn pha tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn pha LED Philips mới - họ sẽ đảm bảo để bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn pha này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      • Sáng hơn
      • Mạnh hơn
      • Trắng hơn

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PGJ19-2
      Ký hiệu loại đèn LED
      LED-HL [~H11]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      X-tremeUltinon LED
      Đặc tính kỹ thuật
      • AirFlux
      • SafeBeam
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      [~H11]

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      Lên đến 12 năm

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      Lên đến 5800  K
      Lumen
      1350

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      22  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11362XUX2
      Mã đặt hàng
      39871728

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      X2
      EAN1
      8727900398717
      EAN3
      8727900398724

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      18  cm
      Chiều rộng
      14.8  cm
      Chiều cao
      6.1  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      399  g
      Số lượng gói
      6
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      12

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      38.1  cm
      Chiều rộng
      16  cm
      Chiều cao
      20  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      2397  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      2.615  kg

    Badge-D2C

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