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    Ultinon Essential LED Bóng đèn pha

    11362UE2X2

    Nổi bật giữa đám đông

    Đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips mang đến hiệu suất cao, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra. Đèn có thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, có độ sáng mạnh mẽ, vẻ ngoài thời trang, công nghệ tản nhiệt kép và khả năng tương thích 12V và 24V.

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    Ultinon Essential LED Bóng đèn pha

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    Nổi bật giữa đám đông

    Đèn LED dễ lắp ráp chiếu sáng ‘đẳng cấp’

    • Loại đèn: H11
    • Ánh sáng trắng kiểu cách 6.500 K
    • Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp
    • Tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

    Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

    Nâng cấp xe hơi của bạn bằng bóng đèn pha LED Ultinon Essential của Philips. Với nhiệt độ màu lên đến 6500 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng hiện đại để xe bạn luôn nổi bật đầy phong cách giữa đám đông.

    Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

    Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

    Philips Ultinon Essential LED dẫn đầu công nghệ đèn LED, cung cấp hiệu suất tối ưu với độ bền vượt trội. Nhờ có công nghệ tản nhiệt kép, gồm quạt tích hợp và bộ làm mát nhôm với lớp mạ chống gỉ, bóng đèn pha LED có khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn. Các bóng đèn này có thể chiếu sáng ở mức sáng cao nhất trong thời gian lâu hơn.

    Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

    Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

    Mẫu thiết kế bóng đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng, tiết kiệm không gian dành cho bóng đèn trong đèn pha hỗ trợ lắp ráp vừa khớp. Tận hưởng trải nghiệm gắn là chạy với thiết kế liền khối giúp dễ dàng tháo vòng nối mà không cần vặn vít. Thiết kế nhỏ gọn cho phép Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe, hỗ trợ các chuyên gia cơ khí dễ dàng lắp đặt.

    Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

    Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

    Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát cho người lái. Nhờ có thiết kế quang học chính xác, Philips Ultinon Essential LED chiếu sáng trên những đoạn đường mà bạn cần nhất. Bạn sẽ có thể phát hiện chướng ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người lái xe khác, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường. Để có chùm sáng rõ ràng, điều quan trọng là bạn phải đặt bóng đèn ở đúng vị trí trong đèn pha. Bằng cách sử dụng và điều chỉnh vòng nối, bạn có thể đảm bảo hiệu suất ánh sáng tối ưu và tăng cường an toàn đường bộ.

    Khả năng tương thích với hệ thống 12V và 24V cho ứng dụng rộng rãi hơn

    Khả năng tương thích với hệ thống 12V và 24V cho ứng dụng rộng rãi hơn

    Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe và cả hai hệ thống điện 12 V và 24 V. Liên hệ các đối tác được ủy quyền hoặc gọi đến trung tâm để biết thêm chi tiết.

    Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

    Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

    Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng ô tô, Philips đảm bảo cung cấp các sản phẩm đạt Chất lượng phụ tùng chính hãng, được thiết kế và phát triển tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

    Tùy chọn vòng nối để lắp vừa vặn trên hầu hết các mẫu xe

    Tùy chọn vòng nối để lắp vừa vặn trên hầu hết các mẫu xe

    Đèn pha H7 cung cấp nhiều lựa chọn giá đỡ đèn khác nhau và thỉnh thoảng khiến bạn bối rối khi lắp. Nhưng điều này sẽ không xảy ra với Philips Ultinon Essential LED. Các tùy chọn vòng nối dành cho bóng đèn LED của Philips đảm bảo lắp ráp vừa vặn đèn pha trên nhiều mẫu xe hơi khác nhau. Lựa chọn hoàn hảo, hãy luôn yên tâm khi mua đèn LED của Philips.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Phong cách
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn LED của Philips

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • đèn sương mù
      Chân cắm
      PGJ19
      Chủng loại và màu sắc
      LED-HL [~H11]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Essential LED
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      LED-HL [~H11]

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      1500 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      6500 K
      Lumen [lm]
      1550

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      24  W
      Điện áp
      12 V và 24 V  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11362UE2X2
      Mã đặt hàng
      00392831

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8719018003928
      EAN3
      8719018003935
      Dạng đóng gói
      X1

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      26.5  g
      Chiều dài
      10.6  cm
      Chiều rộng
      4.8  cm
      Chiều cao
      12.7  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      48.4  g
      Số lượng gói
      2
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      12

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      22  cm
      Chiều rộng
      15.5  cm
      Chiều cao
      11.5  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      449.4  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.55  kg

    Badge-D2C

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