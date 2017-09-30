Cụm từ tìm kiếm

  • Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng

    Ultinon LED Bóng đèn pha

    11342ULX2

    Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng

    Đèn pha Philips Ultinon LED-HL [˜H4] cho phép bạn trải nghiệm cấp độ sáng tiếp theo: ánh sáng trắng phong cách 6000 Kelvin và hiệu suất chùm sáng đèn pha tuyệt vời. Các thành phần điện tử tích hợp mang đến thiết kế nhỏ gọn để lắp đặt vừa khớp trên mọi mẫu xe.

    Xem tất cả lợi ích

    Ultinon LED Bóng đèn pha

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Đèn pha

    Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng

    LED nhỏ gọn, ánh sáng trắng rực rỡ

    • LED-HL [~H4]
    • 6000 K
    • Sáng hơn +160%
    • Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp
    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp, đồng thời có được trải nghiệm lái xe an toàn và êm ái hơn.

    Sáng hơn 160%, mang lại tầm nhìn rộng hơn

    Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Tầm nhìn về phía trước và xung quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an toàn của bạn. Với chùm sáng rực rỡ, đèn pha Philips Ultinon LED dành cho xe hơi sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 160%. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiến thắng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

    Dễ lắp ráp nhờ có các thành phần điện tử tích hợp

    Philips Ultinon LED sử dụng thiết kế bóng đèn hoàn toàn mới khi tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng. Hộp điều khiển là bộ não quản lý các tính năng thiết yếu như công suất chiếu sáng và độ sáng đầu ra của đèn LED. Nhiều giải pháp nâng cấp đèn LED khác trên thị trường có hộp điều khiển lắp bên ngoài thân đèn LED. Ngược lại, Ultinon LED của Philips tích hợp hộp điều khiển này trực tiếp vào trong thân bóng đèn để tạo ra thiết kế tối ưu sử dụng được cho không gian nhỏ. Kích cỡ đèn LED tối ưu cũng rất quan trọng do các kính quang học rất nhỏ. Philips Ultinon LED với thiết kế nhỏ gọn có thể được lắp đặt dễ dàng bởi chuyên viên cơ khí trên nhiều mẫu xe hơi khác nhau.

    Bóng đèn LED sử dụng lâu bền dành cho xe hơi

    Bạn muốn có đèn pha sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Trong khi đó, đèn LED có tuổi thọ cao hơn nhiều và các sản phẩm đèn Ultinon LED của Philips đều cho thấy độ bền cao lên đến 8 năm.

    Nhiệt độ màu 6000 Kelvin đem đến ánh sáng trắng sắc nét

    Với nhiệt độ màu cao lên tới 6000 Kelvin, đèn pha Philips Ultinon LED tạo ra chùm ánh sáng trắng rực rỡ, giống như ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Và khi bạn không còn phải căng mắt để nhìn đoạn đường phía trước, ánh sáng rực rỡ hơn giúp bạn cảm thấy thoải mái và thú vị hơn khi lái xe vào ban đêm.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn pha tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn pha LED Philips mới - họ sẽ đảm bảo để bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn pha này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      P43t-38
      Ký hiệu loại đèn LED
      LED-HL [~H4]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon LED
      Đặc tính kỹ thuật
      Bộ điều khiển điện tử lắp sẵn
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      H4

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      Lên đến 8 năm

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      800/1000
      Nhiệt độ màu
      Lên đến 6000K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      15  W
      Điện áp
      12 V - 24  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11342ULX2
      Mã đặt hàng
      39847231

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      X2
      EAN1
      8727900398472
      EAN3
      8727900398540

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    • Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox