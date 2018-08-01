Quản lý nhiệt ThermalCool cho hiệu suất vượt trội

Quản lý nhiệt là yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của đèn LED. Khác với các đèn LED khác, đèn pha LED Ultinon Essential của Philips với thiết kế liền khối độc đáo giúp tản nhiệt hiệu quả để luôn đạt được độ sáng tối ưu, ngay cả khi bóng đèn rất nóng. Bạn không cần phải thay đèn nhiều lần do chúng có thời gian sử dụng lâu hơn. Không giống với các sản phẩm cạnh tranh khác, công nghệ ThermalCool độc đáo không những được kiểm tra trong phòng thí nghiệm mà còn được thử nghiệm trong điều kiện xe thực tế, thế nên bạn có thể đặt niềm tin vào chất lượng của chúng tôi.