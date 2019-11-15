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    Ultinon Essential Moto LED Bóng đèn pha xe môtô

    11163UEMX1

    Nổi bật giữa đám đông

    Với kiểu dáng đẹp và sử dụng công nghệ quản lý nhiệt hiệu quả, bóng đèn pha Ultinon Essential Moto LED cung cấp hiệu suất chiếu sáng cao, ổn định trên đường đi. Do bóng đèn tương thích với hầu hết các mẫu xe hai bánh nên bạn có thể dễ dàng nâng cấp phong cách xe hơi của mình mà vẫn đảm bảo an toàn.

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    Ultinon Essential Moto LED Bóng đèn pha xe môtô

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    Nổi bật giữa đám đông

    Đèn LED dễ lắp ráp chiếu sáng ‘đẳng cấp’

    • LED-HL [~M5]
    • Sáng hơn +100%
    • Ánh sáng trắng rõ ràng 6500 K
    • Thiết kế nhỏ gọn dành cho xe 2 bánh
    Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

    Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

    Bạn muốn mua đèn LED ánh sáng trắng rực rỡ để mang đến diện mạo hiện đại, nhưng một vài người khi chọn mua đèn LED mới lại thất vọng vì điều đó. Việc này cũng khá dễ hiểu vì hiệu suất quản lý nhiệt ghi trên đèn không phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Nói cách khác, họ đã mua phải sản phẩm kém chất lượng và dễ bị hư hỏng. Đèn LED Ultinon Essential của Philips có hiệu suất đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài lên đến 5 năm khi sử dụng thực tế.

    Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

    Phong cách sành điệu nhưng đảm bảo an toàn, hãy chọn đèn LED Ultinon Essential moto của Philips với hiệu suất cao, độ chiếu sáng mạnh hơn +100% để đảm bảo bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát khi tham gia lưu thông

    Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

    Nâng cấp xe môtô của bạn bằng đèn pha LED Ultinon Essential moto. Với nhiệt độ màu 6500 Kelvin, bóng đèn LED này cho ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách để xe của bạn luôn nổi bật khi lưu thông trên đường.

    Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

    Quản lý nhiệt là yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của đèn LED. Đèn pha LED Ultinon Essential moto của Philips được trang bị bộ tản nhiệt bằng nhôm với lớp phủ anot hóa giúp phân tán nhiệt hiệu quả. Nhờ đó, bóng đèn sẽ luôn đạt được độ sáng tối ưu (ngay cả khi bóng đèn rất nóng - không giống với các đèn LED chất lượng kém khác), đồng thời bạn không cần phải thay đèn nhiều lần do chúng có thời gian sử dụng lâu hơn.

    Kiểu dáng nhỏ gọn để lắp ráp nhanh và đơn giản

    Kiểu dáng nhỏ gọn của bóng đèn LED Ultinon Essential Moto giúp bạn tiết kiệm thời gian lắp ráp. Bạn vẫn có đủ khoảng trống để lắp bóng đèn vào ngay cả với loại đèn pha xe máy / xe môtô nhỏ nhất.

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Biến đổi ánh sáng
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn LED của Philips

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      P15d-25-1
      Chủng loại và màu sắc
      LED-HL [˜M5]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Essential Moto
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      LED-HL [~M5]

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      5 năm

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      6500  K
      Lumen
      460 lm

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      6  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11163UEMX1
      Mã đặt hàng
      315730

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      X1
      EAN1
      8719018003157
      EAN3
      8719018003171

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      5.5  cm
      Chiều rộng
      2.6  cm
      Chiều cao
      7.5  cm
      Số lượng gói
      1
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      10
      Trọng lượng thực trên bộ phận [g]
      3,3

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      16  cm
      Chiều rộng
      14  cm
      Chiều cao
      6  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      70  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận [kg]
      65

    Badge-D2C

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