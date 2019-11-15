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Nổi bật giữa đám đông
Với kiểu dáng đẹp và sử dụng công nghệ quản lý nhiệt hiệu quả, bóng đèn pha Ultinon Essential Moto LED cung cấp hiệu suất chiếu sáng cao, ổn định trên đường đi. Do bóng đèn tương thích với hầu hết các mẫu xe hai bánh nên bạn có thể dễ dàng nâng cấp phong cách xe hơi của mình mà vẫn đảm bảo an toàn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bạn muốn mua đèn LED ánh sáng trắng rực rỡ để mang đến diện mạo hiện đại, nhưng một vài người khi chọn mua đèn LED mới lại thất vọng vì điều đó. Việc này cũng khá dễ hiểu vì hiệu suất quản lý nhiệt ghi trên đèn không phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Nói cách khác, họ đã mua phải sản phẩm kém chất lượng và dễ bị hư hỏng. Đèn LED Ultinon Essential của Philips có hiệu suất đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài lên đến 5 năm khi sử dụng thực tế.
Phong cách sành điệu nhưng đảm bảo an toàn, hãy chọn đèn LED Ultinon Essential moto của Philips với hiệu suất cao, độ chiếu sáng mạnh hơn +100% để đảm bảo bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát khi tham gia lưu thông
Nâng cấp xe môtô của bạn bằng đèn pha LED Ultinon Essential moto. Với nhiệt độ màu 6500 Kelvin, bóng đèn LED này cho ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách để xe của bạn luôn nổi bật khi lưu thông trên đường.
Quản lý nhiệt là yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của đèn LED. Đèn pha LED Ultinon Essential moto của Philips được trang bị bộ tản nhiệt bằng nhôm với lớp phủ anot hóa giúp phân tán nhiệt hiệu quả. Nhờ đó, bóng đèn sẽ luôn đạt được độ sáng tối ưu (ngay cả khi bóng đèn rất nóng - không giống với các đèn LED chất lượng kém khác), đồng thời bạn không cần phải thay đèn nhiều lần do chúng có thời gian sử dụng lâu hơn.
Kiểu dáng nhỏ gọn của bóng đèn LED Ultinon Essential Moto giúp bạn tiết kiệm thời gian lắp ráp. Bạn vẫn có đủ khoảng trống để lắp bóng đèn vào ngay cả với loại đèn pha xe máy / xe môtô nhỏ nhất.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.
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