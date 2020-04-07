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Nổi bật giữa đám đông
Đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips mang đến hiệu suất cao, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra. Đèn có thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, có độ sáng mạnh mẽ, vẻ ngoài thời trang, công nghệ tản nhiệt kép và khả năng tương thích 12V và 24V.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nâng cấp xe hơi của bạn bằng bóng đèn pha LED Ultinon Essential của Philips. Với nhiệt độ màu lên đến 6500 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng hiện đại để xe bạn luôn nổi bật đầy phong cách giữa đám đông.
Philips Ultinon Essential LED dẫn đầu công nghệ đèn LED, cung cấp hiệu suất tối ưu với độ bền vượt trội. Nhờ có công nghệ tản nhiệt kép, gồm quạt tích hợp và bộ làm mát nhôm với lớp mạ chống gỉ, bóng đèn pha LED có khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn. Các bóng đèn này có thể chiếu sáng ở mức sáng cao nhất trong thời gian lâu hơn.
Mẫu thiết kế bóng đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng, tiết kiệm không gian dành cho bóng đèn trong đèn pha hỗ trợ lắp ráp vừa khớp. Tận hưởng trải nghiệm gắn là chạy với thiết kế liền khối giúp dễ dàng tháo vòng nối mà không cần vặn vít. Thiết kế nhỏ gọn cho phép Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe, hỗ trợ các chuyên gia cơ khí dễ dàng lắp đặt.
Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát cho người lái. Nhờ có thiết kế quang học chính xác, Philips Ultinon Essential LED chiếu sáng trên những đoạn đường mà bạn cần nhất. Bạn sẽ có thể phát hiện chướng ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người lái xe khác, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường. Để có chùm sáng rõ ràng, điều quan trọng là bạn phải đặt bóng đèn ở đúng vị trí trong đèn pha. Bằng cách sử dụng và điều chỉnh vòng nối, bạn có thể đảm bảo hiệu suất ánh sáng tối ưu và tăng cường an toàn đường bộ.
Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe và cả hai hệ thống điện 12 V và 24 V. Liên hệ các đối tác được ủy quyền hoặc gọi đến trung tâm để biết thêm chi tiết.
Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng ô tô, Philips đảm bảo cung cấp các sản phẩm đạt Chất lượng phụ tùng chính hãng, được thiết kế và phát triển tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.
Đèn pha H7 cung cấp nhiều lựa chọn giá đỡ đèn khác nhau và thỉnh thoảng khiến bạn bối rối khi lắp. Nhưng điều này sẽ không xảy ra với Philips Ultinon Essential LED. Các tùy chọn vòng nối dành cho bóng đèn LED của Philips đảm bảo lắp ráp vừa vặn đèn pha trên nhiều mẫu xe hơi khác nhau. Lựa chọn hoàn hảo, hãy luôn yên tâm khi mua đèn LED của Philips.
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