Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát cho người lái. Nhờ có thiết kế quang học chính xác, Philips Ultinon Essential LED chiếu sáng trên những đoạn đường mà bạn cần nhất. Bạn sẽ có thể phát hiện chướng ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người lái xe khác, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường. Để có chùm sáng rõ ràng, điều quan trọng là bạn phải đặt bóng đèn ở đúng vị trí trong đèn pha. Bằng cách sử dụng và điều chỉnh vòng nối, bạn có thể đảm bảo hiệu suất ánh sáng tối ưu và tăng cường an toàn đường bộ.