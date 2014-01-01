Cụm từ tìm kiếm

Tôi đã đọc tin tức về ty ngậm và BPA, làm thế nào để xác nhận ty ngậm Philips Avent không chứa BPA?

Được xuất bản trên Ngày 21 tháng 10 năm 2025

Tất cả các dòng ty ngậm Philips Avent đều không chứa BPA. Là một thương hiệu hàng đầu về chăm sóc trẻ em và cha mẹ, Philips Avent luôn đặt sự an toàn của sản phẩm lên hàng đầu. Chúng tôi đảm bảo điều này bằng cách tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu an toàn hiện hành do các cơ quan lập pháp trên toàn cầu đặt ra và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.

Sau thông tin về ty ngậm Philips Avent SCF085/60, chúng tôi đã kiểm tra kết quả và tiến hành thêm các thử nghiệm với DEKRA, tổ chức chuyên gia độc lập, kiểm định và chứng nhận lớn nhất thế giới. Các thử nghiệm này cũng xác nhận không phát hiện BPA trong toàn bộ các dòng ty ngậm của chúng tôi, bao gồm cả mẫu đã thử nghiệm, và xác nhận rằng chúng không chứa BPA.

