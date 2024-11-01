Tôi có thể dùng gì để sạc các sản phẩm Philips sạc bằng USB?
Lưu ý: vui lòng đọc kỹ thông tin an toàn bên dưới trước khi sạc sản phẩm của bạn. Để biết đầy đủ thông tin an toàn quan trọng, vui lòng tham khảo các tài liệu đi kèm sản phẩm của bạn.
An toàn là trên hết
Nếu bạn sạc sản phẩm Philips trong môi trường ẩm ướt (ví dụ: phòng tắm), luôn sử dụng bộ chuyển đổi IPX4 để đảm bảo sạc an toàn. IPX4 cho biết bộ chuyển đổi có khả năng chống nước bắn.
Dù bạn chọn bộ chuyển đổi nào, hãy đảm bảo rằng bộ chuyển đổi đáp ứng các yêu cầu dưới đây (thông tin này thường được in trên chính bộ chuyển đổi).
Điện áp đầu vào: 100–240V.
Điện áp đầu ra: 5V.
Công suất đầu ra: 1A hoặc cao hơn.
Độ chống nước: IPX4* cho môi trường ẩm ướt.
Dấu chứng nhận: dấu phê duyệt/chứng nhận phù hợp với quốc gia của bạn (ví dụ: CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, v.v.)
Quan trọng: sử dụng bộ chuyển đổi không được chứng nhận có thể gây nguy hiểm hoặc chấn thương nghiêm trọng. Luôn ngắt kết nối sản phẩm khỏi bộ chuyển đổi trước khi vệ sinh bằng nước.
*Lưu ý: Chữ “X” trong IPX4 là ký hiệu thay thế và có thể xuất hiện một chữ số khác ở vị trí đó (ví dụ: IP24 hoặc IP44) trong mô tả của bộ chuyển đổi. Miễn là chữ số thứ hai sau “IP” là “4”, tức là bộ chuyển đổi được phân loại là chống nước bắn.
Bộ chuyển đổi Philips
Nếu bạn chưa có bộ chuyển đổi phù hợp, bạn có thể mua trực tiếp từ Philips. Số model của bộ chuyển đổi sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn sở hữu.
Chăm sóc cá nhân và Làm đẹp của Philips – OneBlade, Head Pro, Máy cạo râu, Máy cạo lông nữ, Máy tỉa và Máy cắt tóc:
Bộ chuyển đổi Philips HQ87 IPX4.
Philips Sonicare – Bàn chải đánh răng điện và máy tăm nước:
Bộ chuyển đổi Philips WAA1001 chống nước bắn IPX4 (Trắng) hoặc bộ chuyển đổi Philips WAA2001 chống nước bắn IPX4 (Đen).
Để mua bộ chuyển đổi Philips:
- Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ,nhấp vào đây để yêu cầu bộ chuyển đổi
- Nếu bạn sống tại Canada, nhấp vào đây và liên hệ bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.
- Nếu bạn sống ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, nhấp vào đây và nhập số model bộ chuyển đổi phù hợp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang. Lưu ý rằng thanh tìm kiếm ở đầu trang này được tối ưu hóa để tìm thông tin hỗ trợ sản phẩm. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhấp vào đường liên kết được cung cấp và sử dụng chức năng tìm kiếm trên trang mới, không phải trang này.