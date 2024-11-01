Nếu bạn sạc sản phẩm Philips trong môi trường ẩm ướt (ví dụ: phòng tắm), luôn sử dụng bộ chuyển đổi IPX4 để đảm bảo sạc an toàn. IPX4 cho biết bộ chuyển đổi có khả năng chống nước bắn.



Dù bạn chọn bộ chuyển đổi nào, hãy đảm bảo rằng bộ chuyển đổi đáp ứng các yêu cầu dưới đây (thông tin này thường được in trên chính bộ chuyển đổi).



Điện áp đầu vào: 100–240V.

Điện áp đầu ra: 5V.

Công suất đầu ra: 1A hoặc cao hơn.

Độ chống nước: IPX4* cho môi trường ẩm ướt.

Dấu chứng nhận: dấu phê duyệt/chứng nhận phù hợp với quốc gia của bạn (ví dụ: CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, v.v.)



Quan trọng: sử dụng bộ chuyển đổi không được chứng nhận có thể gây nguy hiểm hoặc chấn thương nghiêm trọng. Luôn ngắt kết nối sản phẩm khỏi bộ chuyển đổi trước khi vệ sinh bằng nước.

*Lưu ý: Chữ “X” trong IPX4 là ký hiệu thay thế và có thể xuất hiện một chữ số khác ở vị trí đó (ví dụ: IP24 hoặc IP44) trong mô tả của bộ chuyển đổi. Miễn là chữ số thứ hai sau “IP” là “4”, tức là bộ chuyển đổi được phân loại là chống nước bắn.