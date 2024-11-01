Để tìm số model của Bàn ủi hơi nước Philips và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn dưới đây (không dành cho bộ tạo hơi nước), bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model (ví dụ: DST8050/26, GC4909/60) bên dưới mặt đế như minh họa trong hình sau đây.

Tại sao cần tẩy cặn?

Theo thời gian, thiết bị của bạn có thể tích tụ cặn bám. Nước ở khu vực của bạn càng cứng thì tạp chất cặn phát triển và đông đặc càng nhanh. Tẩy cặn Bàn ủi hơi nước Philips 1-2 tháng một lần có thể ngăn chặn các vết bẩn màu nâu, nước màu nâu và rò rỉ. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp duy trì lượng hơi nước đầu ra ở mức cao nhất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.