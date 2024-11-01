Làm cách nào để tẩy cặn Bàn ủi hơi nước Philips?
Được xuất bản trên Ngày 16 tháng 5 năm 2023
Để tìm số model của Bàn ủi hơi nước Philips và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn dưới đây (không dành cho bộ tạo hơi nước), bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model (ví dụ: DST8050/26, GC4909/60) bên dưới mặt đế như minh họa trong hình sau đây.
Tại sao cần tẩy cặn?
Theo thời gian, thiết bị của bạn có thể tích tụ cặn bám. Nước ở khu vực của bạn càng cứng thì tạp chất cặn phát triển và đông đặc càng nhanh. Tẩy cặn Bàn ủi hơi nước Philips 1-2 tháng một lần có thể ngăn chặn các vết bẩn màu nâu, nước màu nâu và rò rỉ. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp duy trì lượng hơi nước đầu ra ở mức cao nhất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Chức năng Tự làm sạch
Thông tin dưới đây áp dụng cho tất cả bàn ủi hơi nước Philips.
- Châm nước vào ngăn chứa nước và bật bàn ủi. (Nếu bàn ủi của bạn có các cài đặt có thể điều chỉnh, hãy chọn MAX TEMP và NO STEAM.)
- Khi đèn tắt, hãy rút phích cắm và giữ bàn ủi trên bồn rửa với mặt đế nằm ngang.
- Bật CALC CLEAN bằng nút hoặc bộ chọn. (Thay đổi theo kiểu máy. Nhấn giữ nếu cần.)
- Lắc nhẹ bàn ủi qua lại cho đến khi sạch. Nước, hơi nước và cặn sẽ thoát ra từ lỗ thông hơi.
- Làm nóng bàn ủi và ủi qua một miếng vải để làm sạch mặt đế. Lặp lại quy trình nếu cần.
- Lặp lại toàn bộ quá trình này mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
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Chức năng Xả vôi hóa nhanh (đế bàn ủi)
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
- Rút phích cắm của bàn ủi và đảm bảo rằng bàn ủi đã nguội.
- Đặt bàn ủi úp xuống bề mặt phẳng và đẩy khóa Quick Calc Release ở mặt sau của bàn ủi lên.
- Tháo ngăn chứa cặn. Đổ sạch, rửa và lau khô.
- Lau sạch toàn bộ cặn bám hoặc tạp chất tồn dư quanh lỗ thoát trên bàn ủi. Lắp lại ngăn chứa và khóa vào vị trí.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc khi cần thiết.
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Chức năng Xả vôi hóa nhanh (bên dưới mặt đế)
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Dòng 8000 (DST80xx) | Dòng 7500 (DST75xx) | Dòng 7000 (DST70xx).
- Rút phích cắm của bàn ủi và đảm bảo rằng bàn ủi đã nguội.
- Cầm bàn ủi theo chiều thẳng đứng bên trên bồn rửa. Lật cần gạt của khay Quick Calc Release lên và kéo ra
- Rửa khay Quick Calc Release bằng nước
- Lắc nhẹ thiết bị để các cặn vôi rơi ra ngoài
- Lắp khay Quick Calc Release vào lại thiết bị và đẩy cần gạt xuống (có tiếng "click") để khóa khay.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc khi cần thiết.
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Chức năng Ngăn chứa vôi hóa tích hợp
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Các giải pháp trên có khắc phục được sự cố không? Nếu không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
- Châm nước vào ngăn chứa nước và bật bàn ủi. (Nếu bàn ủi của bạn có các cài đặt có thể điều chỉnh, hãy chọn MAX TEMP và NO STEAM.)
- Khi đèn tắt, hãy rút phích cắm và giữ bàn ủi trên bồn rửa với mặt đế nằm ngang.
- Bật CALC CLEAN bằng nút hoặc bộ chọn. (Thay đổi theo kiểu máy. Nhấn giữ nếu cần.)
- Lắc nhẹ bàn ủi qua lại cho đến khi sạch. Nước, hơi nước và cặn sẽ thoát ra từ lỗ thông hơi.
- Làm nóng bàn ủi và ủi qua một miếng vải để làm sạch mặt đế. Lặp lại quy trình nếu cần.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc khi cần thiết.
Các giải pháp trên có khắc phục được sự cố không? Nếu không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
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