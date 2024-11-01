Làm cách nào để tẩy cặn trên Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips?
Được xuất bản trên Ngày 30 tháng 8 năm 2023
Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.
Tìm số model của bàn ủi hơi nước cầm tay hoặc bàn hơi nước trụ đứng và quy trình tẩy cặn
Bàn ủi hơi nước cầm tay:
Để tìm số model của bàn ủi hơi nước cầm tay Philips và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model bên dưới ngăn chứa nước, ở mặt sau tay cầm hoặc bên dưới đầu bàn ủi (xem các hình ảnh A và B). Ví dụ về số model là: STH7030/10, GC801/10.
Bàn ủi hơi nước trụ đứng:
Để tìm số model của bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips và thực hiện quy trình tẩy cặn đúng dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model ở phần đế của bàn ủi hơi nước trụ đứng (xem hình C). Ví dụ về số model là: STE3170/80, GC482/27.
Để tìm số model của bàn ủi hơi nước cầm tay Philips và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model bên dưới ngăn chứa nước, ở mặt sau tay cầm hoặc bên dưới đầu bàn ủi (xem các hình ảnh A và B). Ví dụ về số model là: STH7030/10, GC801/10.
Bàn ủi hơi nước trụ đứng:
Để tìm số model của bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips và thực hiện quy trình tẩy cặn đúng dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model ở phần đế của bàn ủi hơi nước trụ đứng (xem hình C). Ví dụ về số model là: STE3170/80, GC482/27.
Tại sao cần tẩy cặn?
Theo thời gian, thiết bị của bạn có thể tích tụ cặn bám. Nước ở khu vực của bạn càng cứng thì tạp chất cặn phát triển và đông đặc càng nhanh. Tẩy cặn Bàn ủi hơi nước đứng Philips 1-2 tháng một lần có thể ngăn chặn các vết bẩn màu nâu, nước màu nâu và rò rỉ. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp duy trì lượng hơi nước đầu ra ở mức cao nhất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Chức năng Xả vôi hóa nhanh
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Dòng StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).
Lưu ý: Bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.
Lưu ý: Bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.
- Rút phích cắm và để nguội hoàn toàn (ít nhất 1 giờ).
- Tháo nắp có ghi "De-Calc".
- Giữ trên bồn rửa, tháo nút gài cao su và lắc nhẹ để xả sạch nước và cặn.
- Gắn nút gài và nắp trở lại.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
Play Pause
Chức năng Xả cặn dễ dàng
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Dòng 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.
Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.
- Cắm điện, bật nguồn và đợi 30 giây để bàn ủi hơi nước đứng làm nóng.
- Nhấn giữ đồng thời nút cài đặt hơi nước và nút bấm hơi nước cho đến khi 2 đèn LED nhấp nháy.
- Giữ trên bồn rửa và lắc nhẹ để xả sạch nước nóng và cặn.
- Sau 30 giây, chế độ ECO sẽ nhấp nháy để cho biết sản phẩm đã nóng lên trở lại.
- Bạn có thể tắt nguồn và cắm nguồn điện.
- Đợi bàn ủi hơi nước đứng nguội trong 60 phút và dùng vải mềm lau sạch mặt đế bàn ủi hơi nước.
Không cần tẩy cặn
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Giải pháp ủi đa năng Dòng 8600 (AIS8540) | Giải pháp ủi đa năng Dòng 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 trong 1 (GC617, GC618).
Nhờ thiết kế động cơ được cấp bằng sáng chế của Philips, bạn không cần phải tẩy cặn cho thiết bị của bạn. Cặn sẽ tự động bong ra và được lưu trữ bên trong đế của thiết bị. Chúng tôi đã thiết kế đặc biệt phần đế này để lưu trữ cặn để bạn không cần phải thực hiện thêm hành động nào.
Bạn có thể ủi bao nhiêu tùy thích, sử dụng nước máy thông thường hoặc nước cất/nước khử khoáng nếu bạn sống ở một khu vực có nước cứng (bạn cũng có thể sử dụng nước khử khoáng 50% pha với nước máy).
Nhờ thiết kế động cơ được cấp bằng sáng chế của Philips, bạn không cần phải tẩy cặn cho thiết bị của bạn. Cặn sẽ tự động bong ra và được lưu trữ bên trong đế của thiết bị. Chúng tôi đã thiết kế đặc biệt phần đế này để lưu trữ cặn để bạn không cần phải thực hiện thêm hành động nào.
Bạn có thể ủi bao nhiêu tùy thích, sử dụng nước máy thông thường hoặc nước cất/nước khử khoáng nếu bạn sống ở một khu vực có nước cứng (bạn cũng có thể sử dụng nước khử khoáng 50% pha với nước máy).
Chức năng Basic Rinse
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
- Rút phích cắm và để nguội hoàn toàn (ít nhất 1 giờ).
- Khi nguội, hãy tháo rời trụ, ngắt kết nối vòi hơi nước và tháo ngăn chứa nước.
- Đổ nước từ đế vào bồn rửa và lắc nhẹ.
- Châm nước vào ngăn chứa nước và lắp lại ngăn chứa. Đợi 10 giây. Lắc. Xả sạch. Lặp lại nhiều lần.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
Play Pause
Chức năng Easy Rinse de-calc
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), Dòng 3000 (STE31xx).
- Rút phích cắm và để nguội hoàn toàn (ít nhất 1 giờ).
- Đảm bảo mực nước cao hơn vạch tối thiểu (MIN). Giữ bàn ủi hơi nước trên thùng chứa hoặc cống.
- Xoay núm DE-CALC ngược chiều kim đồng hồ để tháo. Để nước và cặn thoát ra ngoài.
- Khi xả sạch, hãy đặt núm DE-CALC vào lại và xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
Chức năng Auto Clean
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng 2 tuần một lần.
Các giải pháp trên có khắc phục được sự cố không? Nếu không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng 2 tuần một lần.
- Châm nước vào ngăn chứa nước và cắm điện bàn ủi hơi nước ở gần bồn rửa.
- Hướng đầu bàn ủi hơi nước vào bồn rửa. Nhấn giữ nút AUTO CLEAN trong 2 giây.
- Đợi 2 phút cho đến khi bàn ủi hơi nước tắt và đèn AUTO CLEAN tắt.
- Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
Các giải pháp trên có khắc phục được sự cố không? Nếu không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.