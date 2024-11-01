Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.

Bàn ủi hơi nước cầm tay: Để tìm số model của bàn ủi hơi nước cầm tay Philips và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model bên dưới ngăn chứa nước, ở mặt sau tay cầm hoặc bên dưới đầu bàn ủi (xem các hình ảnh A và B). Ví dụ về số model là: STH7030/10, GC801/10. Bàn ủi hơi nước trụ đứng: Để tìm số model của bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips và thực hiện quy trình tẩy cặn đúng dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model ở phần đế của bàn ủi hơi nước trụ đứng (xem hình C). Ví dụ về số model là: STE3170/80, GC482/27.

Theo thời gian, thiết bị của bạn có thể tích tụ cặn bám. Nước ở khu vực của bạn càng cứng thì tạp chất cặn phát triển và đông đặc càng nhanh. Tẩy cặn Bàn ủi hơi nước đứng Philips 1-2 tháng một lần có thể ngăn chặn các vết bẩn màu nâu, nước màu nâu và rò rỉ. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp duy trì lượng hơi nước đầu ra ở mức cao nhất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Lưu ý: Bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.Quan trọng: Không cho nước hoa, giấm, chất tẩy cặn hoặc các hóa chất khác vào bàn ủi hơi nước đứng.

Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.Quan trọng: Không cho nước hoa, giấm, chất tẩy cặn hoặc các hóa chất khác vào bàn ủi hơi nước đứng.

Không cần tẩy cặn