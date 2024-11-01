Làm thế nào để loại bỏ các đốm trắng/nâu trên mâm nhiệt của máy tiệt trùng Philips Avent?
Được xuất bản trên Ngày 22 tháng 6 năm 2026
Các đốm trắng/nâu là cặn vôi. Cặn hình thành do khoáng chất tự nhiên trong nước không bay hơi khi đun nóng. Nước càng cứng thì cặn càng hình thành nhanh. Dù không gây hại lớn, nhưng cặn làm mất thẩm mỹ, khó vệ sinh và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị hoặc làm hỏng linh kiện nếu tích tụ lâu ngày. Nên khử cặn cho máy tiệt trùng ít nhất 2 tuần một lần để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Làm theo các bước trên để khử cặn đúng cách cho thiết bị của bạn.
Hướng dẫn từng bước
Đối với Máy tiệt trùng bình sữa Philips Avent SCF291
- Đổ 12 ml (2,5 thìa cà phê) giấm trắng (axit axetic 5%) và 120 ml (4 oz) nước vào ngăn chứa nước.
- Đặt khay nhỏ lên đế máy. Đặt nắp lên trên khay.
Lưu ý: Đặt khay nhỏ lên đế máy để ngăn chất lỏng nóng bắn ra ngoài.
- Nhấn nút bật/tắt để bật thiết bị.
- Để thiết bị hoạt động trong 5 phút. Nhấn nút bật/tắt để tắt thiết bị.
- Để thiết bị nguội trong khoảng 5 phút.
- Đổ hết nước trong ngăn chứa nước và rửa sạch kỹ. Dùng miếng bọt biển để loại bỏ mọi dấu vết cặn vôi. Rửa lại một lần nữa và lau đế máy bằng khăn ẩm.
Lưu ý: Hiệu quả tẩy cặn có thể khác nhau tùy thuộc vào độ cứng của nước và tần suất tẩy cặn. Lặp lại chu trình tẩy cặn nếu cần.
- Rửa sạch khay nhỏ và nắp để loại bỏ dung dịch giấm.
Đối với Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa Philips Avent SCF293
- Đổ 12 ml (2,5 thìa cà phê) giấm trắng (axit axetic 5%) và 120 ml (4 oz) nước vào ngăn chứa nước.
- Đặt khay nhỏ lên đế máy. Đặt nắp lên trên khay.
Lưu ý: Đặt khay nhỏ lên đế máy để ngăn chất lỏng nóng bắn ra ngoài.
- Xoay núm bật/tắt sang chế độ "Tiệt trùng". Sau đó nhấn núm để bật thiết bị.
- Để thiết bị hoạt động trong 5 phút. Nhấn nút bật/tắt để tắt thiết bị.
- Để thiết bị nguội trong khoảng 5 phút.
- Đổ hết nước trong ngăn chứa nước và rửa sạch kỹ. Dùng miếng bọt biển để loại bỏ mọi dấu vết cặn vôi. Rửa lại một lần nữa và lau đế máy bằng khăn ẩm.
Lưu ý: Hiệu quả tẩy cặn có thể khác nhau tùy thuộc vào độ cứng của nước và tần suất tẩy cặn. Lặp lại chu trình tẩy cặn nếu cần.
- Rửa sạch khay nhỏ và nắp để loại bỏ dung dịch giấm.
Lưu ý: Chỉ sử dụng các chất tẩy cặn gốc axit citric và tránh sử dụng mọi loại chất tẩy cặn khác.