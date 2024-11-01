Các đốm trắng/nâu là cặn vôi. Cặn hình thành do khoáng chất tự nhiên trong nước không bay hơi khi đun nóng. Nước càng cứng thì cặn càng hình thành nhanh. Dù không gây hại lớn, nhưng cặn làm mất thẩm mỹ, khó vệ sinh và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị hoặc làm hỏng linh kiện nếu tích tụ lâu ngày. Nên khử cặn cho máy tiệt trùng ít nhất 2 tuần một lần để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Làm theo các bước trên để khử cặn đúng cách cho thiết bị của bạn.