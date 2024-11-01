Philips Airfryer của bạn có thể có một cửa sổ trên nồi hoặc ở mặt trước trên cùng của thiết bị (xem hình ảnh bên dưới). Tùy thuộc vào kiểu máy của bạn, hãy tìm các bước bên dưới để vệ sinh cửa sổ của nồi chiên không dầu.

Cửa sổ nằm trên nồi

Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ cần sử dụng máy rửa chén hoặc rửa bằng tay bằng miếng bọt biển mềm và bất kỳ loại nước rửa chén thông thường nào.

Cửa sổ nằm trên mặt trước trên cùng của thiết bị