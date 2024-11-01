Tìm hiểu tất cả thông tin để vệ sinh Philips Airfryer của bạn trong bài viết và video bên dưới.
Cách vệ sinh Philips Airfryer
Vệ sinh nồi và giỏ của Philips Airfryer
Bạn có thể vệ sinh nồi, giỏ hoặc vỉ chiên của Philips Airfryer bằng nước nóng, nước rửa chén và miếng bọt biển mềm. Vui lòng lưu ý những điểm sau:
- Để nồi chiên không dầu nguội trong khoảng 30 phút trước khi vệ sinh.
- Nồi, giỏ hoặc vỉ chiên của nồi chiên không dầu có lớp phủ chống dính. Không sử dụng dụng cụ nhà bếp bằng kim loại hoặc vật liệu tẩy rửa mài mòn để vệ sinh chúng vì có thể làm hỏng lớp phủ chống dính.
- Nếu cặn thức ăn bám vào đáy nồi, hãy đổ nước nóng và chất tẩy rửa vào nồi và ngâm trong 5 đến 10 phút. Ngâm nồi sẽ giúp làm bong cặn thức ăn và dễ dàng làm sạch nồi hơn. Đảm bảo bạn sử dụng chất lỏng tẩy rửa có thể loại bỏ mỡ.
Lưu ý:
- Nếu có vết mỡ trên nồi hoặc giỏ và bạn không thể loại bỏ chúng bằng chất lỏng tẩy rửa, hãy sử dụng chất tẩy dầu mỡ dạng lỏng mạnh hơn. Làm theo hướng dẫn trên bao bì.
- Nồi, giỏ hoặc vỉ chiên của Philips Airfryer có thể rửa bằng máy rửa chén.
Vệ sinh mặt trong/thanh đốt của Philips Airfryer
Hãy làm theo các bước này để làm sạch mặt trong / thanh đốt nồi chiên Airfryer của bạn:
- Rút phích cắm của Philips Airfryer ra khỏi ổ điện và đảm bảo thiết bị không còn nóng.
- Tháo giỏ và nồi ra.
- Để tránh trầy xước, hãy đặt một miếng vải mềm và úp ngược thiết bị xuống để tiếp cận thanh đốt.
- Sử dụng miếng bọt biển mềm với nước nóng để vệ sinh mặt trong và thanh đốt của thiết bị.
- Nếu cần thiết, có thể loại bỏ các cặn thức ăn dính trong thanh đốt bằng bàn chải sợi mềm hoặc cứng vừa phải. Không sử dụng bàn chải thép hoặc bàn chải cứng, vì việc này có thể làm hỏng lớp tráng bên ngoài của thanh đốt.
- Sau khi làm sạch mặt trong và thanh đốt của Philips Airfryer xong, hãy quay thiết bị về lại tư thế thẳng đứng, nhấn nút bật và để thiết bị chạy không nguyên liệu trong vài phút. Lúc này, các cặn thức ăn mà bạn không thể lau sạch sẽ bị bong ra và rơi vào trong nồi.
Lưu ý: Có thể tiếp cận khu vực phía sau thanh đốt bằng loại bàn chải có thể bẻ góc, uốn cong linh hoạt.
Lưu ý: Nồi và giỏ của Philips Airfryer có thể rửa bằng máy rửa chén.
Vệ sinh cửa sổ của Philips Airfryer
Philips Airfryer của bạn có thể có một cửa sổ trên nồi hoặc ở mặt trước trên cùng của thiết bị (xem hình ảnh bên dưới). Tùy thuộc vào kiểu máy của bạn, hãy tìm các bước bên dưới để vệ sinh cửa sổ của nồi chiên không dầu.
Cửa sổ nằm trên nồi
Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ cần sử dụng máy rửa chén hoặc rửa bằng tay bằng miếng bọt biển mềm và bất kỳ loại nước rửa chén thông thường nào.
Cửa sổ nằm trên mặt trước trên cùng của thiết bị
- Rút phích cắm của Philips Airfryer ra khỏi ổ điện và đảm bảo thiết bị không còn nóng.
- Tháo giỏ và nồi ra.
- Để tránh trầy xước, hãy đặt một miếng vải mềm và úp ngược thiết bị xuống để chạm vào cửa sổ.
- Sử dụng miếng bọt biển mềm với nước nóng để vệ sinh cửa sổ của thiết bị.
- Sau khi vệ sinh Philips Airfryer, hãy đặt thiết bị trở lại vị trí thẳng đứng, bật nguồn và để thiết bị chạy trong vài phút mà không có bất kỳ thực phẩm nào bên trong.
Vệ sinh bằng hơi nước Philips Airfryer (NA55x)
Thông tin bên dưới chỉ áp dụng cho các kiểu NA55x.
Nồi chiên không dầu Airfryer NA55X của bạn được trang bị chức năng vệ sinh bằng hơi nước (chỉ dành cho nồi lớn). Tức là ngoài cách rửa nồi thông thường, bạn cũng có thể sử dụng chức năng vệ sinh bằng hơi nước để có kết quả vệ sinh tốt hơn.
- Vệ sinh bằng hơi nước giúp hòa tan cặn dầu mỡ và làm sạch sâu nồi lớn. Chương trình này kéo dài 20 phút, gồm 15 phút vệ sinh bằng hơi nước và 5 phút làm khô nồi. Để sử dụng chức năng này, hãy làm theo các bước dưới đây:
- Tháo ngăn chứa nước ra khỏi thiết bị.
- Đổ nước vào ngăn chứa đến mức tối đa.
- Đậy chặt nắp ngăn chứa nước để tránh rò rỉ nước.
- Đặt ngăn chứa nước vào rãnh ở phía trên thiết bị và ấn xuống để đảm bảo ngăn chứa được cố định chắc chắn.
- Nhấn nút Bật/Tắt nguồn để bật thiết bị.
- Chọn nồi lớn.
- Nhấn nút Vệ sinh bằng hơi nước để bắt đầu vệ sinh khoang nấu bên phải. "Chỉ báo thời gian" ở bên phải bắt đầu nhấp nháy.
- Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng để bắt đầu quá trình vệ sinh. Chỉ báo nhiệt độ và thời gian sẽ ngừng nhấp nháy.
- Sau 15 phút, thiết bị sẽ liên tục phát ra tiếng bíp và biểu tượng vệ sinh bằng hơi nước sẽ nhấp nháy cho đến khi bạn lấy nồi ra. Điều này cho biết quá trình vệ sinh đã hoàn tất và giai đoạn làm khô kéo dài 5 phút sẽ diễn ra sau đó.
- Lấy nồi này ra và đổ hết mọi thứ ra.
- Tráng sạch giỏ và nồi để loại bỏ cặn bẩn. Nếu vẫn còn mỡ trong nồi và giỏ, hãy rửa sạch bằng miếng bọt biển thấm nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa, sau đó tráng sạch lại.
- Lau sạch mỡ bị hòa tan xung quanh khu vực bộ tạo nhiệt bằng giẻ lau hoặc khăn bếp. Khi sử dụng chức năng chiên không dầu hoặc chiên bằng hơi nước, một ít mỡ sẽ tích tụ xung quanh khu vực bộ tạo nhiệt. Vệ sinh bằng hơi nước và lau chùi thường xuyên sẽ giúp giữ cho bộ phận phía trên máy luôn sạch sẽ.
- Lắp nồi vào máy trở lại để tự động bắt đầu chế độ làm khô.
- Sau 5 phút, tiếng bíp sẽ báo hiệu chương trình làm khô đã hoàn tất.
Mẹo: Trước khi sử dụng lần đầu hoặc nếu không sử dụng trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chức năng “Vệ sinh bằng hơi nước” để vệ sinh kỹ lưỡng mạch nước và khoang nấu bên phải.
Lưu ý: Khi bắt đầu chương trình vệ sinh bằng hơi nước hoặc tẩy cặn, một lượng lớn hơi nước có thể được tạo ra ở mặt sau của thiết bị. Nếu thiết bị của bạn ở gần tường, bạn sẽ thấy hơi nước ngưng tụ.
Trước khi bắt đầu hai chương trình này, vui lòng đảm bảo rằng:
- Lỗ thoát khí không hướng trực tiếp vào ổ cắm.
- Không đặt các thiết bị nhà bếp khác bên cạnh máy.
- Đặt máy cách tường 20 cm để giảm sự hình thành hơi nước ngưng tụ trên tường.