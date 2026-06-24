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Tôi có thể tìm mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips ở đâu?

Được xuất bản trên 24 June 2026

Nếu bạn băn khoăn về cách tìm mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips, vui lòng xem thông tin hướng dẫn dưới đây.

Mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips

Bạn có thể tìm thấy thông tin về mã kiểu máy và số sê-ri Máy hút bụi Philips của bạn trên nhãn loại máy. Tùy thuộc vào kiểu máy của bạn, nhãn loại máy nằm
-    ở dưới cùng,  
-    bên dưới túi chứa bụi,
-    ở mặt sau của tay cầm hoặc
-    phía sau ngăn chứa nước của thiết bị.

Mã kiểu máy chủ yếu nằm ở góc trên cùng bên trái. Mã kiểu máy bắt đầu bằng hai chữ cái viết hoa theo sau là bốn chữ số. Ví dụ: FC9192/xx hoặc XC8049/xx. 

Số sê-ri chủ yếu nằm ở góc dưới cùng bên phải. Số sê-ri gồm bốn chữ số: hai chữ số đầu tiên chỉ báo năm, hai chữ số thứ hai chỉ báo số tuần. Ví dụ: 1850 hoặc 1734. Trong một số trường hợp, S/N được in trước số sê-ri.
 
Mã kiểu máy và số sê-ri trên thiết bị của bạn

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