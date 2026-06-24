Mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips

Bạn có thể tìm thấy thông tin về mã kiểu máy và số sê-ri Máy hút bụi Philips của bạn trên nhãn loại máy. Tùy thuộc vào kiểu máy của bạn, nhãn loại máy nằm

- ở dưới cùng,

- bên dưới túi chứa bụi,

- ở mặt sau của tay cầm hoặc

- phía sau ngăn chứa nước của thiết bị.



Mã kiểu máy chủ yếu nằm ở góc trên cùng bên trái. Mã kiểu máy bắt đầu bằng hai chữ cái viết hoa theo sau là bốn chữ số. Ví dụ: FC9192/xx hoặc XC8049/xx.



Số sê-ri chủ yếu nằm ở góc dưới cùng bên phải. Số sê-ri gồm bốn chữ số: hai chữ số đầu tiên chỉ báo năm, hai chữ số thứ hai chỉ báo số tuần. Ví dụ: 1850 hoặc 1734. Trong một số trường hợp, S/N được in trước số sê-ri.

