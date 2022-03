Một nghiên cứu độc lập từ Đại học Goethe ở Frankfurt, Đức đã chứng minh rằng việc sử dụng máy lọc không khí di động của Philips có thể giúp giảm mức độ khí dung ở những nơi có nhiều người ở, thông gió kém.

Cùng với nhóm của mình, Joachim Curtius, Giáo sư Nghiên cứu khí quyển thực nghiệm, đã thử nghiệm 4 máy lọc không khí Philips AC2887 trong một phòng học với 27 học sinh và giáo viên của họ trong khoảng thời gian một tuần. Máy lọc của Philips có một bộ tiền lọc cho các hạt bụi thô và lông tơ, cùng với bộ lọc Philips NanoProtect HEPA và bộ lọc than hoạt tính. Ngoài nồng độ số lượng khí dung, các nhà nghiên cứu cũng đo thể tích của các hạt bụi mịn và nồng độ CO 2 và phân tích mức độ ồn do thiết bị gây ra.

Kết quả là, nửa giờ sau khi bật, máy lọc không khí đã loại bỏ 90% khí dung có trong không khí[1].

Dựa trên những phát hiện thử nghiệm, các nghiên cứu viên tuyên bố rằng "máy lọc không khí là một biện pháp phòng ngừa bổ sung quan trọng, đặc biệt là trong những trường hợp không lắp đặt hệ thống thông gió cố định và khi không thể mở cửa sổ".

WHO khuyến cáo rằng các biện pháp thông gió nên làm mới không khí trong nhà ít nhất sáu lần mỗi giờ bằng không khí ngoài trời hoặc không khí tuần hoàn được lọc đúng cách. Nếu không thể làm mới do hệ thống thông gió không đủ hoặc khi thông gió tự nhiên bị hạn chế do thời tiết lạnh hoặc không khí ngoài trời bị ô nhiễm nặng, WHO đề xuất sử dụng máy lọc không khí như một biện pháp bảo vệ bổ sung chống lại các khí dung vi-rút. Một công bố được chia sẻ bởi REHVA (hiệp hội các nhà sản xuất HVAC) cũng nói rằng thông gió môi trường trong nhà thích hợp là một cách để giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, chỉ thông gió và các biện pháp lọc không khí hỗ trợ khác là không đủ để bảo vệ bạn trước nguy cơ tiếp xúc với vi-rút COVID-19. Tuy nhiên, khi được sử dụng cùng với các thông lệ tốt nhất khác (chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên và khử trùng bề mặt), máy lọc không khí có thể góp phần bảo vệ bản thân bạn và gia đình bạn.

[1] Thử nghiệm máy lọc không khí di động trong phòng học: Giảm nguy cơ lây truyền trong không khí đối với SARS-CoV-2 Phiên bản ngắn | Phiên bản đầy đủ