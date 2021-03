Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh khai trương Đơn vị Phẫu thuật – Can thiệp mạch với công nghệ chụp mạch của Philips

TS. BS. Phạm Minh Ánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu, BVĐK Vạn Hạnh cho biết: “Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Bệnh viện Vạn Hạnh luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, tân tiến để hỗ trợ tối đa cho công tác điều trị và chẩn đoán bệnh. Hiện nay hệ thống chụp mạch của Philips giúp chúng tôi điều trị can thiệp hiệu quả, an toàn nhiều loại bệnh lý từ các ca cấp cứu đột quỵ do tắc mạch máu não, hay nhồi máu cơ tim cho tới các bệnh mãn tính như tái thông các đoạn mạch máu bị hẹp ở động mạch cảnh, mạch máu ngoại biên hay mạch máu các tạng. Các kỹ thuật mới của thiết bị hỗ trợ chúng tôi điều trị bằng phương pháp nút mạch cho các bệnh lý như u xơ tử cung hay phì đại tiền liệt tuyến, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm biến chứng so với phương pháp phẫu thuật. Bệnh viện Vạn Hạnh luôn chú trọng ứng dụng thành tựu y học trong việc điều trị can thiệp tối thiểu các bệnh lý, mang lại hiệu quả điều trị tối đa cho người bệnh.”