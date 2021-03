[1] Sử dụng công nghệ Compressed SENSE và so sánh với các ca chụp của Philips mà không có Compressed SENSE

[2] Ingenia Ambition 1.5T chứa ít hơn 0.5% helium của một hệ thống thông thường và nó được niêm phong vĩnh viễn bên trong thiết bị

[3] So với nam châm ZBO Ingenia 1.5T

[4] Chi phí vận hành thực tế cho khách hàng thay đổi đáng kể vì tồn tại nhiều biến số (như quy mô trung tâm bệnh viện/hình ảnh, các ca chụp đa khoa, sử dụng hệ thống). Bảo hành bóng CT Tube for Life có thể thay đổi theo từng quốc gia.

[5] Dựa trên một nghiên cứu được thực hiện tại OZ Radiology Group. Kết quả nghiên cứu này không giống với dụ đoán kết quả trong các trường hợp khác. Kết quả trong các trường hợp khác có thể thay đổi.