Thông tin liên hệ về truyền thông
Các thông tin liên hệ dưới đây dành cho các yêu cầu hoặc câu hỏi từ giới truyền thông. Đối với các câu hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của Philips, vui lòng truy cập trang Hỗ trợ người tiêu dùng. Các chuyên gia y tế có thể tìm hỗ trợ tại trang Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.
Philips Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi nhánh tại Hà Nội
Phòng 1507, Tầng 15, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam