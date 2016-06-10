Mobile Application Privacy Notice



Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đối tác kinh doanh hoặc các bên thứ ba khác theo Thông báo về quyền riêng tư này và/hoặc pháp luật hiện hành.





Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải tiến, hiểu, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.



Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ sau đây:



Nhà cung cấp dịch vụ CNTT và điện toán đám mây

Các nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng lưới, dung lượng lưu trữ, dịch vụ giao dịch và/hoặc công nghệ liên quan cần thiết để chạy Ứng dụng hoặc cung cấp Dịch vụ.





Nhà cung cấp dịch vụ phân tích.

Các nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng lưới, dung lượng lưu trữ và/hoặc công nghệ liên quan cần thiết mà chúng tôi yêu cầu để thực hiện phân tích Ứng dụng. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phải cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn tương đương với mức độ mà chúng tôi cung cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chỉ được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và chỉ nhằm phục vụ các mục đích cụ thể được đề cập ở trên, chỉ có quyền truy cập vào lượng dữ liệu tối thiểu mà họ cần để cung cấp một dịch vụ cụ thể và phải bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.



Các bên thứ ba khác

Versuni cũng có thể làm việc với các bên thứ ba, những người sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích riêng của họ, chúng tôi đảm bảo sẽ thông báo cho bạn và/hoặc xin chấp thuận của bạn nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng đọc kỹ các thông báo về quyền riêng tư của các bên thứ ba để được thông báo về những quy tắc thực hành quyền riêng tư của họ, bao gồm loại dữ liệu cá nhân họ thu thập và cách họ sử dụng, xử lý và bảo vệ những dữ liệu này.

Versuni đôi khi bán một bộ phận kinh doanh hoặc một phần của bộ phận kinh doanh cho một công ty khác. Việc chuyển quyền sở hữu như vậy có thể bao gồm chuyển giao những dữ liệu cá nhân liên quan trực tiếp đến bộ phận kinh doanh đó của bạn cho công ty mua. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi đều được chúng tôi tự do chuyển nhượng cho bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc hoặc bán tài sản hoặc được pháp luật thừa nhận hoặc theo cách khác, và chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho mọi chi nhánh, người thừa kế hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

Nếu Thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng điều khiển bằng giọng nói, vui lòng chọn và đọc phần thông tin dưới đây về xử lý dữ liệu điều khiển bằng giọng nói. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng ([email protected]) nếu bạn không biết Thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng trợ lý giọng nói nào.

Amazon Alexa

Ở một số quốc gia, chức năng Máy lọc không khí Philips cho phép bạn điều khiển Thiết bị của bạn bằng Amazon Alexa. Nếu bạn bật chức năng này, Versuni sẽ cho phép bạn kết nối Tài khoản Amazon của bạn với tài khoản Versuni của bạn. Khi kết nối các tài khoản của bạn, Versuni và Amazon áp dụng các biện pháp kỹ thuật một cách độc lập để xác thực danh tính của bạn. Versuni chia sẻ mã nhận dạng tài khoản nhưng không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm tên hoặc địa chỉ email, với Amazon.



Khi bạn nói chuyện với Alexa, Amazon sẽ gửi một phiên bản bằng văn bản các lệnh thoại của bạn cho chúng tôi cùng với một mã nhận dạng duy nhất. Chúng tôi xử lý thông tin này để thực hiện các lệnh của bạn và đưa ra phản hồi theo Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ phản hồi bằng văn bản của chúng tôi với Amazon để Amazon có thể thông báo cho bạn về kết quả lệnh của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Amazon. Versuni và Alexa cũng có thể trao đổi thông tin về (các) Thiết bị mà bạn quyết định điều khiển thông qua Chức năng, bao gồm cả khi bạn cập nhật, thay đổi hoặc xóa Thiết bị.



Bạn hiểu rằng các lệnh và phản hồi của bạn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Amazon cung cấp các dịch vụ của riêng Amazon cho bạn và thông qua việc bật Chức năng, bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Amazon. Amazon có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi có thể có khung pháp lý khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách tắt Chức năng. Vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Amazon Alexa để biết thêm thông tin. Điều khoản sử dụng và Thông báo về quyền riêng tư.

Google Assistant

Ở một số quốc gia, chức năng Máy lọc không khí Philips cho phép bạn điều khiển Thiết bị của bạn bằng Google Assistant. Nếu bạn bật chức năng này, Versuni sẽ cho phép bạn kết nối Tài khoản Google của bạn với tài khoản Versuni của bạn. Khi kết nối các tài khoản của bạn, Versuni và Google áp dụng các biện pháp kỹ thuật một cách độc lập để xác thực danh tính của bạn. Chúng tôi chia sẻ mã nhận dạng tài khoản nhưng không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm tên hoặc địa chỉ email, với Google.

Khi bạn nói chuyện với Google Assistant, Google sẽ gửi một phiên bản bằng văn bản các lệnh thoại của bạn cho chúng tôi cùng với một mã nhận dạng duy nhất. Chúng tôi xử lý thông tin này để thực hiện các lệnh của bạn và đưa ra phản hồi theo Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ phản hồi bằng văn bản của chúng tôi với Google để Google có thể thông báo cho bạn về kết quả lệnh của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Google. Versuni và Google cũng có thể trao đổi thông tin về (các) Thiết bị mà bạn quyết định điều khiển thông qua Chức năng, bao gồm cả khi bạn cập nhật, thay đổi hoặc xóa Thiết bị.

Bạn hiểu rằng các lệnh và phản hồi của bạn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Google cung cấp các dịch vụ của riêng Google cho bạn và thông qua việc bật Chức năng, bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Google. Google có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi có thể có khung pháp lý khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách tắt Chức năng. Vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Google Assistant để biết thêm thông tin.

Chuyển giao qua biên giới

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại bất kỳ quốc gia nào chúng tôi có cơ sở vật chất hoặc liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ tại đây và bằng cách sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ, bạn thừa nhận việc chuyển giao (nếu có) thông tin đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi có thể áp dụng các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quy tắc tại quốc gia của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.



Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp theo tiêu chuẩn EEA. Đối với việc chuyển đến các quốc gia không được Ủy ban Châu Âu coi là thích hợp, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.