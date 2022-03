Mobile Application Privacy Notice

Chúng tôi phân tích Dữ liệu kết hợp để cung cấp cho bạn Dịch vụ được cá nhân hóa. Dữ liệu kết hợp cũng giúp chúng tôi cải thiện nội dung, chức năng cùng khả năng sử dụng của Ứng dụng, (các) Thiết bị và Dịch vụ cũng như để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Trong trường hợp này, chúng tôi xử lý Dữ liệu kết hợp của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp và là hành vi hợp pháp theo Điều 6.1. (f) của Quy định (EU) 2016/679.

Nếu bạn chọn nhận thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips Domestic Appliances có thể liên quan đến bạn dựa trên sở thích và hành vi trực tuyến của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua email, điện thoại và các kênh kỹ thuật số khác, chẳng hạn như ứng dụng di động và mạng xã hội. Chúng tôi có thể sẽ phân tích Dữ liệu kết hợp của bạn nhằm điều chỉnh thích hợp các thông tin theo đúng sở thích và hành vi của bạn, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm liên quan và cá nhân hóa tốt hơn. Trước khi gửi bất kỳ thông tin quảng cáo nào, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn.