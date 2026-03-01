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Philips Signage Series 2000
Màn hình Philips Signage Series 2000 đưa bảng hiệu kỹ thuật số trở về những giá trị cốt lõi – một màn hình 16/7 vừa đơn giản vừa hiện đại, phù hợp cho các tích hợp cơ bản không cần nhiều tính năng phức tạp. Được trang bị Android 14, độ phân giải UHD và độ sáng 400 nits, màn hình mang đến trải nghiệm hiển thị rõ nét và ổn định cho các nhu cầu trình chiếu cơ bản.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với độ sáng 400 cd/m2, màn hình UHD Philips Signage Series 2000 được thiết kế để hoạt động 16/7 – lý tưởng cho các doanh nghiệp hoạt động từ sáng đến tối, sẵn sàng tạo ấn tượng mạnh.
Được trang bị Android 14, màn hình Philips Signage Series 2000 được xây dựng trên nền tảng chuyên nghiệp với khả năng kết nối và bảo mật đáng tin cậy. Tối ưu cho các ứng dụng Android gốc, đồng thời cho phép cài đặt ứng dụng web và phần mềm trực tiếp lên màn hình, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thiết bị phát media bên ngoài.
Mở rộng màn hình của bạn hướng tới tương lai với phương pháp thiết kế dạng mô-đun của chúng tôi. Mang đến cơ hội bổ sung WiFi và Bluetooth với mô-đun tùy chọn CRD22, cũng như Philips ScreenShare, cùng với sự tập trung mạnh mẽ vào việc tái sử dụng và khả năng tái chế, cũng như tính bền vững, giúp giảm lượng rác thải WEEE.
FailOver cơ bản thông qua phát hiện hotplug 5V. Rất quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi cao, FailOver qua hotplug 5V cho phép bạn thiết lập một nguồn nội dung dự phòng, tự động phát trong trường hợp hiếm hoi nguồn phát chính gặp sự cố.
Mở khóa sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong các màn hình Philips Signage Series 2000 của bạn từ xa với Wave. Nền tảng đám mây mang tính cách mạng này giúp bạn hoàn toàn kiểm soát, với việc cài đặt và thiết lập đơn giản, theo dõi và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch bật/tắt nguồn. Giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và giảm tác động đến môi trường.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Điều kiện vận hành
Ứng dụng đa phương tiện
Trình phát tích hợp
Phụ kiện
Những thông tin khác
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