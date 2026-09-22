Máy hút bụi robot Philips HomeRun của tôi không làm sạch đúng cách

Kiểm tra xem có cần thay thế tấm lau có thể giặt được hay không. Phải thay tấm lau mới nếu tấm lau hiện tại quá mòn, không thể làm sạch hiệu quả. Bạn có thể mua tấm lau có thể giặt được mới thông qua ứng dụng (menu chính > tìm phụ kiện > bộ tấm lau thay thế XV1430) hoặc trang web của Philips.