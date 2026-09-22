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Máy hút bụi robot Philips HomeRun của tôi không làm sạch đúng cách

Nếu robot hút bụi và lau sàn Philips HomeRun không làm sạch đúng cách, hãy tìm nguyên nhân có xảy ra và giải pháp trong bài viết dưới đây.

model sản phẩm homerun

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: XU6500/82 .

Các câu hỏi thường gặp

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