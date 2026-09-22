Máy hút bụi robot Philips HomeRun của tôi không làm sạch đúng cách

Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 3000.
- Kiểm tra xem thùng chứa bụi đã đầy chưa và đổ sạch bụi nếu cần.
- Vệ sinh bộ lọc không khí trong thùng chứa bụi và đảm bảo rằng bộ lọc không khí được lắp vào lại thùng chứa bụi đúng cách.
- Kiểm tra xem có vật cản nào bị kẹt trong chổi hay không và đảm bảo rằng chổi chính và chổi bên sạch sẽ và không có tóc hoặc các mảnh vụn khác.
- Kiểm tra xem có cần thay thế tấm lau có thể giặt được hay không. Phải thay tấm lau mới nếu tấm lau hiện tại quá mòn, không thể làm sạch hiệu quả. Bạn có thể mua tấm lau có thể giặt được mới thông qua ứng dụng (menu chính > tìm phụ kiện > bộ tấm lau thay thế XV1430) hoặc trang web của Philips.
- Kiểm tra xem ngăn chứa nước có cạn nước hoặc cần châm thêm nước không.
Xem video bảo trì robot của bạn để biết hướng dẫn từng bước.
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