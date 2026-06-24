Làm thế nào để làm sạch bộ lọc của Máy hút bụi Philips?
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu bạn muốn biết cách làm sạch các bộ lọc của Máy hút bụi Philips, vui lòng tìm câu trả lời trong phần hướng dẫn sau đây.
Nếu bạn đang sử dụng Máy hút bụi Philips có túi, bạn cần lưu ý các mẹo vệ sinh bộ lọc sau đây:
• Bộ lọc bảo vệ động cơ: Bộ lọc bảo vệ động cơ nằm phía sau túi đựng bụi. Nếu bạn tháo ngăn chứa túi đựng bụi cùng với túi đựng bụi, bạn sẽ thấy bộ lọc bảo vệ động cơ. Bộ lọc này cần được thay mới mỗi năm một lần. Bạn không thể rửa bộ lọc này.
• Bộ lọc khí thải: Bộ lọc khí thải nằm ở mặt sau (hoặc ở dưới cùng trong một số trường hợp) của máy hút bụi Philips, phía sau lưới tản nhiệt có thể tháo rời. Bộ lọc này cần được thay mới mỗi năm một lần. Bạn không thể rửa bộ lọc này.
Nếu bạn đang sử dụng Máy hút bụi Philips không túi, hãy đọc phần hướng dẫn dưới đây về cách làm sạch bộ lọc bảo vệ động cơ: Bộ lọc bảo vệ động cơ thường nằm trong hoặc sau ngăn chứa bụi. Vui lòng tham khảo một số hình ảnh ví dụ dưới đây.
Bộ lọc này có hai phần khác nhau: A) phần mạ (được gọi là bộ lọc HEPA/EPA hoặc bộ lọc chất gây dị ứng) và B) phần mút xốp: A) Không thể rửa phần mạ (bộ lọc EPA/HEPA hoặc bộ lọc chất gây dị ứng). Bạn có thể làm sạch nó bằng cách đập nhẹ trên thùng rác hoặc phủi sạch bụi. B) Có thể rửa phần mút xốp bằng nước. Bạn phải để phần mút xốp khô hoàn toàn trước khi đặt nó vào lại máy hút bụi.
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Nếu bạn đang sử dụng Máy hút bụi Philips SpeedPro Max, hãy đọc phần hướng dẫn dưới đây về cách làm sạch bộ lọc bảo vệ động cơ: Bộ lọc bảo vệ động cơ nằm bên dưới ngăn chứa bụi. Vui lòng tham khảo một số hình ảnh ví dụ dưới đây.
Bộ lọc này có hai phần khác nhau: A) bộ lọc thường và B) tấm xốp lọc. A) Không thể rửa bộ lọc thường. Bạn có thể làm sạch nó bằng cách đập nhẹ trên thùng rác. B) Có thể rửa phần mút xốp bằng nước. Bạn phải để phần mút xốp khô hoàn toàn trước khi đặt nó vào lại máy hút bụi