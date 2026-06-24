Nếu bạn đang sử dụng Máy hút bụi Philips có túi, bạn cần lưu ý các mẹo vệ sinh bộ lọc sau đây:

• Bộ lọc bảo vệ động cơ:

Bộ lọc bảo vệ động cơ nằm phía sau túi đựng bụi. Nếu bạn tháo ngăn chứa túi đựng bụi cùng với túi đựng bụi, bạn sẽ thấy bộ lọc bảo vệ động cơ.

Bộ lọc này cần được thay mới mỗi năm một lần. Bạn không thể rửa bộ lọc này.

• Bộ lọc khí thải:

Bộ lọc khí thải nằm ở mặt sau (hoặc ở dưới cùng trong một số trường hợp) của máy hút bụi Philips, phía sau lưới tản nhiệt có thể tháo rời.

Bộ lọc này cần được thay mới mỗi năm một lần. Bạn không thể rửa bộ lọc này.