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Không mở được thùng chứa bụi của Máy hút bụi không dây Philips

Nếu bạn không thể mở thùng chứa bụi của Máy hút bụi không dây Philips, bạn có một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này. Vui lòng kiểm tra số model máy của bạn trên ống và tham khảo ở đây cách tự giải quyết vấn đề này.

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Bấm vào đây để hiển thị thêm số lượng sản phẩm  ›

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