Làm cách nào để làm sạch dải lau của Máy hút bụi ướt Philips?
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu bạn muốn làm sạch dải lau của Máy hút bụi ướt Philips thì xin lưu ý rằng bạn chỉ nên làm sạch dải lau nếu dòng nước bị tắc do quá nhiều cặn. Hãy tìm hiểu cách làm sạch dải lau trong phần hướng dẫn dưới đây.
Tháo dải lau trong ngăn chứa nước ra. Sau đó rửa kỹ và lau lại bằng khăn khô.
Bạn cũng có thể ngâm dải lau qua đêm trong dung dịch gồm 1 phần giấm và 3 phần nước. Xả sạch sau khi ngâm và lau lại bằng khăn khô.
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