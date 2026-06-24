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Làm cách nào để làm sạch dải lau của Máy hút bụi ướt Philips?

Nếu bạn muốn làm sạch dải lau của Máy hút bụi ướt Philips thì xin lưu ý rằng bạn chỉ nên làm sạch dải lau nếu dòng nước bị tắc do quá nhiều cặn. Hãy tìm hiểu cách làm sạch dải lau trong phần hướng dẫn dưới đây.