Hỗ trợ Philips
Cách vệ sinh ngăn chứa nước của Máy hút bụi ướt Philips
Được xuất bản trên 24 June 2026
Bạn nên vệ sinh và hong khô Máy hút bụi ướt Philips sau mỗi lần sử dụng. Vui lòng tham khảo cách làm dưới đây.
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- Tháo tấm lau vi sợi khỏi ngăn chứa nước.
- Đổ hết nước trong ngăn chứa nước.
- Châm thêm nước vào ngăn chứa nước và đóng nắp.
- Lắc ngăn chứa nước cho sạch hoàn toàn và đổ hết nước trong ngăn chứa nước.
- Đặt ngăn chứa nước nằm nghiêng và cất giữ (xem hình minh họa) và mở nắp. Điều này đảm bảo rằng ngăn chứa nước có thể khô ráo hoàn toàn.
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