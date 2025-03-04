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Ngừng sản xuất

Tai nghe True Wireless

TAT4556GR/97

3.2

| (5) Đánh giá

Có sẵn

Lục
Lục
Trắng
Trắng
Tía
Tía
Đen
Đen

Âm nhạc của bạn. Phong cách riêng của bạn.

Không gì có thể cản trở được trải nghiệm âm nhạc của bạn! Tai nghe True Wireless với tính năng Khử tiếng ồn chủ động này giúp bạn tập trung vào những âm thanh quan trọng. Tai nghe không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, đi kèm hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ.

Xem tất cả lợi ích

Âm nhạc của bạn. Phong cách riêng của bạn.

  • Tai nghe nhét tai vừa vặn

  • Khử tiếng ồn chủ động

  • Chống nước xếp hạng IPX4

  • Thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ

Hộp sạc USB-C di động. Thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ

Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi. Bạn sẽ được trải nghiệm âm thanh tuyệt vời từ bộ kích âm thanh 12 mm và thời gian phát nhạc lên tới 9 giờ (ANC tắt) chỉ sau một lần sạc. Hộp sạc đầy pin sẽ tăng thời gian phát nhạc thêm 20 giờ nữa (ANC tắt). Để nạp điện nhanh, hãy đặt tai nghe của bạn vào hộp sạc trong 10 phút, bạn sẽ có thêm 1 giờ nghe nhạc.

Nghe điện thoại bằng một bên tai nghe. Chế độ âm thanh mono

Nghe điện thoại nhiều? Bạn có thể tăng gấp đôi thời gian đàm thoại bằng cách sử dụng một bên tai nghe trong khi sạc bên còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho bên tai nghe đang sử dụng và bạn chỉ cần đổi bên khi tai nghe hiện tại gần hết pin.

Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.2

trên 5

5

Đánh giá

4

04/03/2025

Australia

Australia

Killer buds for the price....

Had these buds since May 23. Awesome Bass, Mid-range coud be a tinge better but hey - for under $100 AUD - I love 'em . Haven't used the touch features much but not needed to either. Buds fit snug in your ear & DON'T fall out. Very comfortable when lying on your side on a pillow also.

Ưu điểm

Awesome sound

Khuyết điểm

Range a bit short when battery lowers

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2024-03-04

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2024-03-04

05/02/2024

Australia

Australia

Ear buds

Great sound Comfortable fit with different silicone tip sizes...

Ưu điểm

Not expensive

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556WT True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2024-01-05

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556WT True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2024-01-05

15/02/2022

日本

日本

Người mua đã được xác minh

継承されたサウンド

サウンドはフィリップ系の柔らかく繊細です。低音も程度よく鳴っています。 高音の伸びは価格相当かなと思います。 ノイキャンとの切り替えがタップしても切り替わらない時が多く、何回もタップする事が多いです。ノイキャンはローカットレベルで、外出時の足音がカットされる感じです。それほど強力ではないかと思います。 ダウンロードしたマニュアルにも無い機能音があったり、説明書が親切ではないですね。アンビエンスとノイキャンオフの違いが分かりません。

Ưu điểm

Khuyết điểm

タップによる機能切り替え

Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン

Ngày Sử Dụng 2022-01-14

Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン

Ngày Sử Dụng 2022-01-14

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