Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT4556BK/97
Âm nhạc của bạn. Phong cách riêng của bạn.
Không gì có thể cản trở được trải nghiệm âm nhạc của bạn! Tai nghe True Wireless với tính năng Khử tiếng ồn chủ động này giúp bạn tập trung vào những âm thanh quan trọng. Tai nghe không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, đi kèm hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ.
Tai nghe nhét tai vừa vặn
Khử tiếng ồn chủ động
Chống nước xếp hạng IPX4
Thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ
Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi. Bạn sẽ được trải nghiệm âm thanh tuyệt vời từ bộ kích âm thanh 12 mm và thời gian phát nhạc lên tới 9 giờ (ANC tắt) chỉ sau một lần sạc. Hộp sạc đầy pin sẽ tăng thời gian phát nhạc thêm 20 giờ nữa (ANC tắt). Để nạp điện nhanh, hãy đặt tai nghe của bạn vào hộp sạc trong 10 phút, bạn sẽ có thêm 1 giờ nghe nhạc.
Nghe điện thoại nhiều? Bạn có thể tăng gấp đôi thời gian đàm thoại bằng cách sử dụng một bên tai nghe trong khi sạc bên còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho bên tai nghe đang sử dụng và bạn chỉ cần đổi bên khi tai nghe hiện tại gần hết pin.
Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
3.2
trên 5
5
Đánh giá
BP69
04/03/2025
Australia
Killer buds for the price....
Had these buds since May 23. Awesome Bass, Mid-range coud be a tinge better but hey - for under $100 AUD - I love 'em . Haven't used the touch features much but not needed to either. Buds fit snug in your ear & DON'T fall out. Very comfortable when lying on your side on a pillow also.
Ưu điểm
Awesome sound
Khuyết điểm
Range a bit short when battery lowers
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2024-03-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2024-03-04
Savag4ever
05/02/2024
Australia
Ear buds
Great sound Comfortable fit with different silicone tip sizes...
Ưu điểm
Not expensive
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556WT True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2024-01-05
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556WT True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2024-01-05
Ikuty
15/02/2022
日本
Người mua đã được xác minh
継承されたサウンド
サウンドはフィリップ系の柔らかく繊細です。低音も程度よく鳴っています。 高音の伸びは価格相当かなと思います。 ノイキャンとの切り替えがタップしても切り替わらない時が多く、何回もタップする事が多いです。ノイキャンはローカットレベルで、外出時の足音がカットされる感じです。それほど強力ではないかと思います。 ダウンロードしたマニュアルにも無い機能音があったり、説明書が親切ではないですね。アンビエンスとノイキャンオフの違いが分かりません。
Ưu điểm
音
Khuyết điểm
タップによる機能切り替え
Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン
Ngày Sử Dụng 2022-01-14
Đánh giá này được thực hiện cho TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン
Ngày Sử Dụng 2022-01-14