Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAT2569BK/70
Tai nghe thiết yếu cho nhu cầu hằng ngày
Luôn tận hưởng âm thanh ở vị trí hoàn hảo với tai nghe không dây đích thực có tính năng khử tiếng ồn, phản ứng theo môi trường xung quanh bạn trong thời gian thực.
Khử tiếng ồn
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Tai nghe nhỏ gọn. Giá trị tuyệt vời
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Các đầu nút tai nằm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn trong ống tai, còn các vỏ bọc đầu nút tai bằng silicon có thể thay đổi giúp bạn tìm được kích cỡ vừa vặn hoàn hảo. Điều khiển cảm ứng trên tai nghe giúp mọi thao tác trở nên đơn giản.
Bạn có 7 giờ phát nhạc sau một lần sạc đầy và thêm 24.5 giờ từ hộp sạc. Đặt tai nghe trở lại hộp sạc và tai nghe sẽ được sạc đầy trong 1.5 giờ. Nếu cần sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc sẽ cho bạn thêm một giờ sử dụng, còn chế độ Mono cho phép bạn dùng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc. Có thể sạc hộp qua USB-C.
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