Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT1040WT/70
Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển
Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.
Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn có. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 13 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe tuyệt vời. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
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