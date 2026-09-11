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  • Đắm chìm trong âm thanh khi di chuyển
  • Đắm chìm trong âm thanh khi di chuyển

Mới

1000 seriesTai nghe true wireless

TAT1020WT/70

Đắm chìm trong âm thanh khi di chuyển

Luôn tận hưởng âm thanh ở bất cứ đâu với tai nghe true wireless chống ồn, có khả năng phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Xem tất cả lợi ích

Đắm chìm trong âm thanh khi di chuyển

  • Tai nghe không có nút tai

  • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

  • Cuộc gọi rõ ràng

  • <br>Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái

Điều khiển cảm ứng. Ghép nối dễ dàng

Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.

Cuộc gọi rõ ràng. Họ sẽ nghe rõ lời bạn nói​

Giọng nói của bạn sẽ được truyền đi rõ ràng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Micrô chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu một số tạp âm từ môi trường xung quanh.

Thông số kỹ thuật

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