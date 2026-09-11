Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAT1020BK/70
Đắm chìm trong âm thanh mọi lúc mọi nơi
Luôn tận hưởng âm thanh hoàn hảo ở mọi nơi với tai nghe true wireless chống ồn có khả năng phản ứng với môi trường theo thời gian thực.
Tai nghe không có nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
<br>Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
Giọng nói của bạn sẽ được truyền đi rõ ràng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Micrô chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu một số tạp âm từ môi trường xung quanh.
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