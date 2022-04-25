Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

        Ngừng sản xuất

        Túi

        SWW1001/00

        Túi đựng phụ kiện điện tử đa năng

        Túi đựng được thiết kế để giữ cho các thiết bị điện tử của bạn luôn an toàn và khô ráo với vật liệu IPX4 tiêu chuẩn chống thấm nước. Túi có 4 ngăn bên trong giúp đồ đạc của bạn luôn gọn gàng và ngăn nắp.

        Xem tất cả lợi ích

        Túi đựng phụ kiện điện tử đa năng

        • Đa năng

        Có thể cầm trực tiếp hộp đựng hoặc cho hộp đựng vào trong túi xách

        Cho thiết bị của bạn vào trong hộp đựng để mang theo và bảo quản an toàn khi đi ra ngoài hoặc sử dụng hộp đựng để tăng thêm lớp bảo vệ bên trong túi xách hoặc ba lô của bạn.

        Túi bên trong để bảo quản an toàn

        Bên trong hộp đựng có các túi dành riêng cho thiết bị di động, dây cáp, pin, thẻ nhớ – bất cứ thứ gì bạn cần để luôn bảo quản thiết bị an toàn và sẵn sàng sử dụng mọi lúc.

        Vật liệu có khả năng chống tia nước bắn tối ưu nhất có thể

        Vật liệu chống tia nước bắn bảo vệ thiết bị của bạn không bị ẩm và tránh tiếp xúc với nước.

        Thông số kỹ thuật

        Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

        Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

        Đánh giá

        Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

        • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
        • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
        • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

        Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

        • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
        • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
        • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe