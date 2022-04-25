Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWW1001/00
Túi đựng phụ kiện điện tử đa năng
Túi đựng được thiết kế để giữ cho các thiết bị điện tử của bạn luôn an toàn và khô ráo với vật liệu IPX4 tiêu chuẩn chống thấm nước. Túi có 4 ngăn bên trong giúp đồ đạc của bạn luôn gọn gàng và ngăn nắp.
Đa năng
Cho thiết bị của bạn vào trong hộp đựng để mang theo và bảo quản an toàn khi đi ra ngoài hoặc sử dụng hộp đựng để tăng thêm lớp bảo vệ bên trong túi xách hoặc ba lô của bạn.
Bên trong hộp đựng có các túi dành riêng cho thiết bị di động, dây cáp, pin, thẻ nhớ – bất cứ thứ gì bạn cần để luôn bảo quản thiết bị an toàn và sẵn sàng sử dụng mọi lúc.
Vật liệu chống tia nước bắn bảo vệ thiết bị của bạn không bị ẩm và tránh tiếp xúc với nước.
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