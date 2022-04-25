Túi đựng phụ kiện điện tử đa năng

Túi đựng được thiết kế để giữ cho các thiết bị điện tử của bạn luôn an toàn và khô ráo với vật liệu IPX4 tiêu chuẩn chống thấm nước. Túi có 4 ngăn bên trong giúp đồ đạc của bạn luôn gọn gàng và ngăn nắp.