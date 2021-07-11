Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SWV5531/40
Trải nghiệm chất lượng hình ảnh siêu nét UHD
Trải nghiệm độ phân giải Ultra HD 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. HDMI tốc độ cao hỗ trợ hệ thống âm thanh 32 kênh đầy đủ với tốc độ lấy mẫu lên đến 1536 KHz
4K 60Hz
18 Gbps
3 m
Kênh trả về âm thanh (ARC)
Hỗ trợ độ phân giải video lên tới 4K hoặc UHD 2160p, cho phép màn hình của bạn có thể sánh ngang với các hệ thống Rạp chiếu phim kỹ thuật số được dùng trong các rạp chiếu phim.
Trải nghiệm xem và chơi game vượt trội với hình ảnh hiển thị tối đa 60 khung hình/giây.
Các đầu nối mạ vàng làm giảm điện trở tiếp xúc, giúp truyền dẫn tốt hơn, đồng thời bảo vệ đầu nối không bị hỏng do oxy hóa.
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