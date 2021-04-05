Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R03B2RTU80/40
Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn
Lý tưởng cho tất cả các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao của bạn. Các pin AAA dung lượng cao này có thể sạc lại được đến 1.000 lần.
AAA, 800 mAh
Nickel-Metal Hydride
Công nghệ Nickel-Metal Hydride cho phép sạc lại pin nhiều lần, hạn chế việc thay thế pin đến mức tối đa.
Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.
Bạn có thể sạc lại điện cho pin lên đến 1000 lần giúp tiết kiệm chi phí.