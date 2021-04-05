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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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Ngừng sản xuất

RechargeablesPin

R03B2RTU80/40

Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

Lý tưởng cho tất cả các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao của bạn. Các pin AAA dung lượng cao này có thể sạc lại được đến 1.000 lần.

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Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

  • AAA, 800 mAh

  • Nickel-Metal Hydride

Công nghệ NiMH cho phép sạc lại pin nhiều lần

Công nghệ Nickel-Metal Hydride cho phép sạc lại pin nhiều lần, hạn chế việc thay thế pin đến mức tối đa.

Đảm bảo năng lượng đầy đủ dù đã sạc nhiều lần

Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.

Có thể sạc lại pin lên đến 1000 lần giúp tiết kiệm chi phí

Bạn có thể sạc lại điện cho pin lên đến 1000 lần giúp tiết kiệm chi phí.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 325 kB
  • 7 March 2025

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