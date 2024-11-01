Dễ quan sát với ánh sáng trắng phong cách 6000 Kelvin

Nâng cấp xe của bạn bằng Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive giúp tăng cường phong cách cũng như sự an toàn của bạn. Ánh sáng trắng 6000 Kelvin giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, đồng thời giúp lái xe thoải mái hơn. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, những bóng đèn này còn mang lại độ tương phản cao hơn, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng Đèn LED projector Philips Ultinon Drive hơn.