Cụm từ tìm kiếm

  • Chiếu sáng đường đi bằng đèn LED Chiếu sáng đường đi bằng đèn LED Chiếu sáng đường đi bằng đèn LED

    Ultinon Pro3021 Đèn LED kiểu cách

    LUM11362U3021X2

    Chiếu sáng đường đi bằng đèn LED

    Bóng đèn pha LED của Philips** được thiết kế để mang lại giá trị vượt trội, khả năng chiếu sáng thoải mái và hiệu suất đáng tin cậy. Được chế tạo để có tuổi thọ cao và dễ dàng lắp đặt, những bóng đèn này là sự nâng cấp hoàn hảo của bạn từ công nghệ halogen sang LED.

    Xem tất cả lợi ích

    Ultinon Pro3021 Đèn LED kiểu cách

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Đèn pha

    Chiếu sáng đường đi bằng đèn LED

    Đèn LED dễ lắp ráp chiếu sáng ‘đẳng cấp’

    • Loại đèn: H11
    • Độ sáng nhiều hơn đến 100%
    • Ánh sáng trắng mát lạnh 6.000 K
    • Bảo hành 2 năm
    • Số lượng: 2 bóng đèn

    Ánh sáng trắng mát lạnh, chất lượng cao

    Để có ánh sáng trắng mát lạnh hiện đại, hãy nâng cấp đèn pha ô tô của bạn bằng bóng đèn LED Philips Ultinon Pro3021. Với các chip LED mạnh mẽ có nhiệt độ màu 6000 Kelvin, những bóng đèn cao cấp này được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa khi lái xe. Phát hiện chướng ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Tận hưởng cả hiệu suất và phong cách với bóng đèn LED Philips Ultinon Pro3021 của chúng tôi.

    Bóng đèn tuổi thọ cao

    Đèn LED phù hợp là đèn sáng rõ và có tuổi thọ cao hơn. Bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 có thiết kế bền bỉ với bộ tản nhiệt hiệu suất cao giúp phân tán nhiệt ra khỏi các thành phần quan trọng của đèn. Bóng đèn này cung cấp tuổi thọ lên đến 2.000 giờ, có thể lâu hơn gấp 4 lần so với bóng đèn halogen***.

    Lắp đặt dễ dàng

    Kích thước bóng đèn LED được tối ưu hóa vì một số ống kính quang học có thể rất nhỏ. Trong khi các giải pháp LED retrofit khác trên thị trường có thể có hộp điều khiển bên ngoài, Philips Ultinon Pro3021 LED của chúng tôi cung cấp hộp điều khiển tích hợp, giúp cài đặt nhanh hơn và không gặp rắc rối. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều mẫu xe hơi và các thợ máy chuyên nghiệp có thể lắp đặt dễ dàng. Thực hiện thay đổi bạn cần! Làm theo hướng dẫn từng bước tại đây**** và danh sách tương thích chỉ định tại đây*****.

    Độ sáng cao hơn đến 100%*

    Bóng đèn pha xe hơi Philips Ultinon Pro3021 LED sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 100%*. Mặc dù một số bóng đèn LED khác có thể gây thất vọng, thường là do các yêu cầu về độ sáng hoặc quang thông của chúng có thể không đạt trong điều kiện thực tế, nhưng những bóng đèn này vẫn cung cấp hiệu suất ổn định và ánh sáng chất lượng. Chùm sáng đồng nhất của bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 LED cho phép bạn nhìn rõ hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Độ sáng cao của Philips Ultinon Pro3021 LED đảm bảo ánh sáng phát ra ổn định ở phía trước xe. Để có chùm sáng tốt về phía trước, điều quan trọng là bóng đèn LED phải được đặt đúng vị trí trong bộ đèn pha. Vì vậy, đừng bỏ qua việc căn chỉnh, hãy dành thời gian và căn chỉnh đúng.

    Nâng cấp dễ dàng

    Một số mẫu xe hơi có thể đặt ra những thách thức cụ thể đối với bóng đèn LED retrofit. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển các phụ kiện Philips thông minh ví dụ như Vòng chuyển đổi Philips và Bộ chuyển đổi CANBus, để người lái xe có thể nâng cấp lên công nghệ LED trên nhiều mẫu xe hơi. Hãy kiểm tra xem bạn có cần các phụ kiện LED Philips tùy chọn để đảm bảo phù hợp nhất với xe của bạn hay không. Tìm thêm thông tin về các phụ kiện Philips tại đây*****.

    Tin tưởng thương hiệu - chất lượng Philips đáng tin cậy

    Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Ánh sáng trắng thời trang
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn LED sáng rực rỡ, dễ lắp ráp

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PGJ19-2
      Chủng loại và màu sắc
      LED-HL [˜H11]
      Xác thực ECE
      Không, chỉ sử dụng cho dòng xe off-road
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Pro3021
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      LED-HL [~H11]
      Phụ kiện tương thích
      Bộ chuyển đổi CANbus (đối với lỗi bảng điều khiển), Light Repair CANBus (đối với nhấp nháy và mờ), Van kết nối (để phù hợp với nhiều loại ổ cắm Halogen chính hãng)

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      Lên tới 2000 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      1800 (± 20%)
      Nhiệt độ màu
      6000 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      20  W
      Điện áp
      12 V và 24 V, tương thích để sử dụng với xe hơi và xe tải

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      LUM11362U3021X2/20
      Mã đặt hàng
      72349531

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      X2
      EAN1
      6974260723495
      EAN3
      6974260723501

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Số lượng gói
      2
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      6 bộ / 12 cái
      Chiều dài [cm]
      10.6
      Chiều rộng [cm]
      4.8
      Chiều cao [cm]
      10
      Trọng lượng thực trên bộ phận [g]
      47.3
      Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]
      124.1

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      23.5  cm
      Chiều rộng
      16.8  cm
      Chiều cao
      15  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      918  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      1.003  kg

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    • *So với tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu đối với bóng đèn halogen
    • **Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường công cộng
    • ***Truy cập Philips.com/AutomotiveSupport để biết chi tiết
    • ****Có trên Philips.com/LEDcompatibility-check
    • *****Truy cập Philips.com/LED-bulbs
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox