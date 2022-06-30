Độ sáng cao hơn đến 100%*

Bóng đèn pha xe hơi Philips Ultinon Pro3021 LED sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 100%*. Mặc dù một số bóng đèn LED khác có thể gây thất vọng, thường là do các yêu cầu về độ sáng hoặc quang thông của chúng có thể không đạt trong điều kiện thực tế, nhưng những bóng đèn này vẫn cung cấp hiệu suất ổn định và ánh sáng chất lượng. Chùm sáng đồng nhất của bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 LED cho phép bạn nhìn rõ hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Độ sáng cao của Philips Ultinon Pro3021 LED đảm bảo ánh sáng phát ra ổn định ở phía trước xe. Để có chùm sáng tốt về phía trước, điều quan trọng là bóng đèn LED phải được đặt đúng vị trí trong bộ đèn pha. Vì vậy, đừng bỏ qua việc căn chỉnh, hãy dành thời gian và căn chỉnh đúng.