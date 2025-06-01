LUM11342U3590X2/20
Đèn LED công suất cao, thiết kế đẹp
Nhìn rõ hơn với công suất cực cao, thiết kế kiểu cách. Philips Ultinon Rally 3590 cung cấp ánh sáng LED trắng mạnh mẽ 180 W** ở bất cứ đâu bạn cần. Hệ thống làm mát AirCool+ thông minh và thiết kế chất lượng của Philips mang đến nguồn sáng mạnh mẽ và bền bỉ.Xem tất cả lợi ích
Đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 với công suất đầu ra cực kỳ ấn tượng cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chiếu sáng vượt trội lên đến 180 W và 8800/11800 lm.** Kinh nghiệm về giải pháp chiếu sáng ô tô của chúng tôi có thể tạo ra kiểu chùm sáng ưu việt ở vị trí cần thiết, giúp bạn phản ứng nhanh hơn với những mối nguy tiềm ẩn phía trước.
Đảm bảo đèn của bạn tuân thủ những tiêu chuẩn quan trọng trong ngành ô tô, hoạt động ổn định và dài lâu. Với hệ thống làm mát thông minh AirCool+ đặc trưng bao gồm ống dẫn nhiệt kép và quạt hiệu suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 được thiết kế để hoạt động đến 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và không gặp vấn đề trong xe của bạn. Không giống như một số nhà sản xuất đèn ô tô khác, chúng tôi đảm bảo khả năng tuân thủ điện từ với xe của bạn cũng như hiệu suất ở nhiệt độ cao. Đó là lý do vì sao khi lựa chọn lắp bóng đèn Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ sáng và chất lượng bền bỉ.
Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm chất lượng dành cho ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.
Lái xe với đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 không chỉ nâng tầm phong cách mà còn nâng cao an toàn cho bạn. Ánh sáng trắng thời thượng 6500 Kelvin giúp dễ quan sát và phát hiện, mang lại sự thoải mái khi lái xe. Bên cạnh thiết kế nổi bật, bóng đèn còn tăng cường độ tương phản, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối.
Bóng đèn pha LED Philips Ultinon Rally 3590 sở hữu công suất vượt trội hơn cả bóng đèn halogen. Đèn sẽ không gây thông báo lỗi trên bảng điều khiển. Nhờ hoạt động công suất cao, bóng đèn có thể vận hành mà không cần CANbus,*** giúp bạn tránh được những phiền toái và tiết kiệm chi phí.
Thông số thị trường
Mô tả sản phẩm
Tuổi thọ
Đặc điểm chiếu sáng
Đặc tính điện tử
Thông tin đặt hàng
Dữ liệu đóng gói
Thông tin sản phẩm đóng gói
Thông tin bao bì ngoài
