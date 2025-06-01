Cụm từ tìm kiếm

    Ultinon Rally 3590 HL Bóng đèn pha xe hơi công suất cao

    LUM11342U3590X2/20

    Đèn LED công suất cao, thiết kế đẹp

    Nhìn rõ hơn với công suất cực cao, thiết kế kiểu cách. Philips Ultinon Rally 3590 cung cấp ánh sáng LED trắng mạnh mẽ 180 W** ở bất cứ đâu bạn cần. Hệ thống làm mát AirCool+ thông minh và thiết kế chất lượng của Philips mang đến nguồn sáng mạnh mẽ và bền bỉ.

    Ultinon Rally 3590 HL Bóng đèn pha xe hơi công suất cao

    Đèn LED công suất cao, thiết kế đẹp

    Năng lượng cực cao cho tầm nhìn rõ

    • LED-HL [≈H4/H19]
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    • 12 V, 180 W, 8800/11800 lm, 65
    • Hệ thống ô tô tiên tiến

    Đèn LED công suất cao, thiết kế đẹp

    Đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 với công suất đầu ra cực kỳ ấn tượng cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chiếu sáng vượt trội lên đến 180 W và 8800/11800 lm.** Kinh nghiệm về giải pháp chiếu sáng ô tô của chúng tôi có thể tạo ra kiểu chùm sáng ưu việt ở vị trí cần thiết, giúp bạn phản ứng nhanh hơn với những mối nguy tiềm ẩn phía trước.

    Hiệu suất ô tô lâu dài

    Đảm bảo đèn của bạn tuân thủ những tiêu chuẩn quan trọng trong ngành ô tô, hoạt động ổn định và dài lâu. Với hệ thống làm mát thông minh AirCool+ đặc trưng bao gồm ống dẫn nhiệt kép và quạt hiệu suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 được thiết kế để hoạt động đến 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và không gặp vấn đề trong xe của bạn. Không giống như một số nhà sản xuất đèn ô tô khác, chúng tôi đảm bảo khả năng tuân thủ điện từ với xe của bạn cũng như hiệu suất ở nhiệt độ cao. Đó là lý do vì sao khi lựa chọn lắp bóng đèn Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ sáng và chất lượng bền bỉ.

    Tin tưởng thương hiệu - chất lượng Philips đáng tin cậy

    Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm chất lượng dành cho ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

    Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin

    Lái xe với đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 không chỉ nâng tầm phong cách mà còn nâng cao an toàn cho bạn. Ánh sáng trắng thời thượng 6500 Kelvin giúp dễ quan sát và phát hiện, mang lại sự thoải mái khi lái xe. Bên cạnh thiết kế nổi bật, bóng đèn còn tăng cường độ tương phản, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối.

    Hoạt động không cần CANbus***

    Bóng đèn pha LED Philips Ultinon Rally 3590 sở hữu công suất vượt trội hơn cả bóng đèn halogen. Đèn sẽ không gây thông báo lỗi trên bảng điều khiển. Nhờ hoạt động công suất cao, bóng đèn có thể vận hành mà không cần CANbus,*** giúp bạn tránh được những phiền toái và tiết kiệm chi phí.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Điểm vượt trội sản phẩm
      Công suất cao, lumen đầu ra cao, AirCool+
      Ưu điểm mong muốn
      Công suất cao, thêm ánh sáng

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn pha, đèn cốt
      Chân cắm
      P43t-38/PU43t-3
      Chủng loại và màu sắc
      H4/H19 LED 11342 U3590 12 V 90 W X2
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Rally 3590 HL
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      LED-HL [≈H4/H19]

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      1500 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      8800/11800 lm**
      Nhiệt độ màu
      6500 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      180 W**
      Điện áp
      12 V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11342U3590 X2
      Mã đặt hàng
      80000031

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      6932080800000
      EAN3
      6932080800017
      Dạng đóng gói
      X2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      370.3  g
      Chiều dài
      11.1  cm
      Chiều rộng
      5.0  cm
      Chiều cao
      16.0  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      143.6  g
      Số lượng gói
      2 cái
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      6

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      23.5  cm
      Chiều rộng
      15.5  cm
      Chiều cao
      17.5  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      2.222  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      2.357  kg

    • Không tuân thủ ECE
    • Mỗi cặp đèn, H4/H18: 180/180 W, 8800/11800 lm, được đo trong 1 phút (Trạng thái ổn định- H4: 170/170 W & 8000/11000 )
    • Hoạt động không cần CANbus: Trong một vài trường hợp, tình trạng nhấp nháy và cảnh báo vẫn có thể xảy ra
