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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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Ultinon WeatherVisionBóng đèn pha xe hơi

LUM11258U2510X2/20

1125825102

Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

"Chuyển đèn pha của xe bạn sang đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips và trải nghiệm độ tương phản tốt hơn trên đường đi cùng với hiệu suất phát quang cao của đèn LED! Các bóng đèn này dễ lắp ráp để bạn dễ dàng nâng cấp lên đèn LED.*"

Xem tất cả lợi ích

Màu halogen phù hợp, dễ lắp ráp, hiệu suất phát quang cao của đèn LED

Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

  • LED-HL [≈H1]

  • Bóng đèn LED Direct-fit

  • Ánh sáng vàng ấm 3500 K

  • Hệ thống ô tô tiên tiến

Tận hưởng ánh sáng vàng ấm 3500K

Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision phát ra ánh sáng trang nhã giống như đèn halogen ở nhiệt độ 3500 Kelvin, mang lại cảm giác cổ điển đồng thời cung cấp thêm độ sáng của đèn LED. Độ chói giảm, trải nghiệm tầm nhìn thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết xấu, chẳng hạn như tuyết và sương mù.

Hiệu suất bền lâu

Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision được thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Dòng sản phẩm của chúng tôi có tuổi thọ gấp ba lần so với bóng đèn halogen tương đương và ánh sáng đồng nhất trong suốt tuổi thọ của bóng đèn. Chính sách bảo hành của Philips bao gồm các bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay với bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.

Hiệu suất chùm ánh sáng tốt hơn bóng đèn halogen**

Mang lại hiệu suất chùm sáng vượt trội, bóng đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips tỏa sáng tốt hơn bóng đèn halogen và có thiết kế nhỏ gọn, tương thích phổ biến. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng phù hợp với độ sáng halogen ECE tiêu chuẩn đồng thời nâng cao hiệu suất chùm tia với mức tiêu thụ năng lượng giảm. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Đang lấy dữ liệu. Đợi vài giây và thử cắt hoặc sao chép lại.

  2. So với mức tối thiểu theo luật định đối với bóng đèn halogen

  3. Bảo hành 2 năm.