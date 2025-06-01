Hiệu suất ô tô lâu dài

Đảm bảo đèn của bạn tuân thủ những tiêu chuẩn quan trọng trong ngành ô tô, hoạt động ổn định và dài lâu. Với hệ thống làm mát thông minh AirCool+ đặc trưng bao gồm ống dẫn nhiệt kép và quạt hiệu suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 được thiết kế để hoạt động đến 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và không gặp vấn đề trong xe của bạn. Không giống như một số nhà sản xuất đèn ô tô khác, chúng tôi đảm bảo khả năng tuân thủ điện từ với xe của bạn cũng như hiệu suất ở nhiệt độ cao. Đó là lý do vì sao khi lựa chọn lắp bóng đèn Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ sáng và chất lượng bền bỉ.