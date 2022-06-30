LUM11005U3021X2
Chiếu sáng đường đi bằng đèn LED
Bóng đèn pha LED của Philips** được thiết kế để mang lại giá trị vượt trội, khả năng chiếu sáng thoải mái và hiệu suất đáng tin cậy. Được chế tạo để có tuổi thọ cao và dễ dàng lắp đặt, những bóng đèn này là sự nâng cấp hoàn hảo của bạn từ công nghệ halogen sang LED.Xem tất cả lợi ích
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Để có ánh sáng trắng mát lạnh hiện đại, hãy nâng cấp đèn pha ô tô của bạn bằng bóng đèn LED Philips Ultinon Pro3021. Với các chip LED mạnh mẽ có nhiệt độ màu 6000 Kelvin, những bóng đèn cao cấp này được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa khi lái xe. Phát hiện chướng ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Tận hưởng cả hiệu suất và phong cách với bóng đèn LED Philips Ultinon Pro3021 của chúng tôi.
Đèn LED phù hợp là đèn sáng rõ và có tuổi thọ cao hơn. Bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 có thiết kế bền bỉ với bộ tản nhiệt hiệu suất cao giúp phân tán nhiệt ra khỏi các thành phần quan trọng của đèn. Bóng đèn này cung cấp tuổi thọ lên đến 2.000 giờ, có thể lâu hơn gấp 4 lần so với bóng đèn halogen***.
Kích thước bóng đèn LED được tối ưu hóa vì một số ống kính quang học có thể rất nhỏ. Trong khi các giải pháp LED retrofit khác trên thị trường có thể có hộp điều khiển bên ngoài, Philips Ultinon Pro3021 LED của chúng tôi cung cấp hộp điều khiển tích hợp, giúp cài đặt nhanh hơn và không gặp rắc rối. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều mẫu xe hơi và các thợ máy chuyên nghiệp có thể lắp đặt dễ dàng. Thực hiện thay đổi bạn cần! Làm theo hướng dẫn từng bước tại đây**** và danh sách tương thích chỉ định tại đây*****.
Bóng đèn pha xe hơi Philips Ultinon Pro3021 LED sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 100%*. Mặc dù một số bóng đèn LED khác có thể gây thất vọng, thường là do các yêu cầu về độ sáng hoặc quang thông của chúng có thể không đạt trong điều kiện thực tế, nhưng những bóng đèn này vẫn cung cấp hiệu suất ổn định và ánh sáng chất lượng. Chùm sáng đồng nhất của bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 LED cho phép bạn nhìn rõ hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Độ sáng cao của Philips Ultinon Pro3021 LED đảm bảo ánh sáng phát ra ổn định ở phía trước xe. Để có chùm sáng tốt về phía trước, điều quan trọng là bóng đèn LED phải được đặt đúng vị trí trong bộ đèn pha. Vì vậy, đừng bỏ qua việc căn chỉnh, hãy dành thời gian và căn chỉnh đúng.
Một số mẫu xe hơi có thể đặt ra những thách thức cụ thể đối với bóng đèn LED retrofit. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển các phụ kiện Philips thông minh ví dụ như Vòng chuyển đổi Philips và Bộ chuyển đổi CANBus, để người lái xe có thể nâng cấp lên công nghệ LED trên nhiều mẫu xe hơi. Hãy kiểm tra xem bạn có cần các phụ kiện LED Philips tùy chọn để đảm bảo phù hợp nhất với xe của bạn hay không. Tìm thêm thông tin về các phụ kiện Philips tại đây*****.
Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.
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