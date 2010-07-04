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Ngừng sản xuất

Power AlkalinePin

LR6P12B/97

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử của bạn ngày hôm nay, như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Hãy giúp chúng hoạt động lâu hơn với PowerLife Kiềm.

Xem tất cả lợi ích

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

  • AA

  • Kiềm

Công nghệ Kiềm lý tưởng cho các thiết bị đòi hỏi nhiều năng lượng

Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.

Pin vẫn còn mới để sử dụng lên đến 5 năm

Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.

Pin Kiềm tốt hơn 6 lần so với Zinc Carbon trung bình

Pin Kiềm tốt hơn sáu lần so với pin Zinc Carbon trung bình.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 285.9 kB
  • 21 July 2026

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