Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử của bạn ngày hôm nay, như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Hãy giúp chúng hoạt động lâu hơn với PowerLife Kiềm.