Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR6P12B/97
Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao
Các sản phẩm điện tử của bạn ngày hôm nay, như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Hãy giúp chúng hoạt động lâu hơn với PowerLife Kiềm.
AA
Kiềm
Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
Pin Kiềm tốt hơn sáu lần so với pin Zinc Carbon trung bình.