Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR6P12B/40
Cung cấp năng lượng cho tất cả thiết bị tiêu thụ năng lượng cao
Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm PowerLife để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.
AA
Kiềm
Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.
Philips cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các loại pin được sử dụng thường xuyên nhất (AA, AAA, C, D, 9V) với nhiều dạng đóng gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.
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