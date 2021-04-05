Cung cấp năng lượng cho tất cả thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm PowerLife để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.