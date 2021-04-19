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Ngừng sản xuất

Power AlkalinePin

LR14P2B/40

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.

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Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

  • C

  • Power Alkaline

Pin Kiềm của Philips chứa 0% cadimi, thủy ngân, chì

Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.

Hướng dẫn người dùng dễ hiểu không cần ngôn ngữ

Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.

Dòng sản phẩm pin đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu

Philips cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các loại pin được sử dụng thường xuyên nhất (AA, AAA, C, D, 9V) với nhiều dạng đóng gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thông số kỹ thuật

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