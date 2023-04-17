Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LR03A20C/40
Công nghệ Kiềm lý tưởng cho các thiết bị đòi hỏi nhiều năng lượng
Pin lâu dài và nguồn điện đáng tin cậy cho các thiết bị sử dụng hàng ngày như đồng hồ và radio. Pin kiềm cấp nguồn của Philips cung cấp nguồn năng lượng hiệu quả cho các nhu cầu cơ bản.
AAA
Kiềm
Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.
Philips cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các loại pin được sử dụng thường xuyên nhất (AA, AAA, C, D, 9V) với nhiều dạng đóng gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.
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